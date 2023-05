Smart Africa s’allie à Packet Clearing House pour améliorer l’infrastructure internet

Partagez 2 Partages

Smart Africa a annoncé, mercredi 17 mai 2023, un partenariat avec Packet Clearing House (PCH) pour améliorer l’infrastructure internet en Afrique.

PCH est une organisation à but non lucratif chargée de fournir un soutien opérationnel et une sécurité aux infrastructures Internet critiques, y compris les points d’échange Internet et le cœur du système de noms de domaine.

Dans un bref communiqué publié sur la page Facebook de l’organisation, Smart Africa a indiqué que cette collaboration porterait, également, sur la sécurité et la gouvernance de l’internet africain.

Ce partenariat a été annoncé au terme d’une rencontre a eu lieu, entre les représentants de Packet Clearing House – Bill Woodcock et Moez Chakchouk, respectivement directeur exécutif et directeur de la politique et des affaires gouvernementales chez PCH – et Didier Nkurikiyimana, directeur de la stratégie et de la croissance chez Smart Africa.

NJ