Smart Africa s’associe à GITEX Africa pour organiser une formation ministérielle entre pairs et le premier forum des leaders africains dans la santé numérique

Smart Africa a signé un accord de partenariat avec GITEX Africa pour organiser la deuxième formation ministérielle entre pairs, la troisième réunion du Conseil des Agences IT Africaines des TIC (CAITA) ainsi qu’une formation pour le CAITA, en collaboration avec l’Institut africain de télécommunications de niveau avancé (AFRALTI), et le premier Forum de leadership sur la santé numérique en Afrique, entre autres activités.

Se déroulant du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, au Maroc, GITEX Africa est considéré comme le plus grand événement tech et startup du continent. La mise à disposition du lieu, l’invitation des participants et la visibilité font partie des prestations convenues.

L’Africa Digital Health Leadership Forum est un événement de premier plan, réunissant d’éminents dirigeants des secteurs de la santé et des TIC, y compris des entrepreneurs, des investisseurs et des décideurs politiques, afin d’explorer le pouvoir de transformation de la technologie pour façonner l’avenir des soins de santé en Afrique. Le forum d’une journée, organisé conjointement par Smart Africa, Africa CDC et GITEX Africa, proposera des sessions thématiques interactives et un événement de réseautage, et aura lieu le 31 mai 2024. En outre, la réunion du Conseil des Agences IT Africaines (CAITA) est prévue pour le 29 mai 2024.

“Nous sommes heureux de nous associer à GITEX Africa pour colocaliser des événements de haut niveau, y compris le premier Africa Digital Health Leadership Forum. Il s’agit d’un rassemblement crucial pour discuter de l’infrastructure numérique, des modèles de gouvernance et des cadres affectant le secteur de la santé numérique, et pour développer des solutions ensemble”, a déclaré le Président de Smart Africa, M. Lacina Koné.

Dans le cadre de ce partenariat, Smart Africa, par le biais de la Smart Africa Digital Academy (SADA), organisera une formation ministérielle entre pairs et un atelier de formation pour les membres de l’ACTIA en marge de GITEX Africa. La formation ministérielle entre pairs mettra en évidence les principaux enseignements tirés par certains pays d’Afrique dans leur parcours de transformation numérique, tandis que la formation des membres du CAITA portera sur l’importance d’une pensée innovante en matière de numérisation, en mettant l’accent sur les données, les technologies émergentes et plus encore. Ces activités soutiendront la mise en œuvre de l’Alliance fiduciaire Smart Africa (SATA).

Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, organisateur de GITEX Africa et de World Future Health Africa, a déclaré : “Alors que GITEX Africa revient pour une deuxième édition record très attendue, parallèlement aux débuts de World Future Health Africa, nous célébrons une fois de plus avec fierté notre alliance fructueuse avec Smart Africa, en créant de nouvelles voies pour le progrès numérique, en améliorant la sensibilisation et l’accessibilité à la technologie, et en encourageant les collaborations interrégionales. En tant que plateforme pour catalyser l’innovation, les investissements, les connexions pertinentes et les discussions stimulantes, GITEX Africa 2024 a élargi ses frontières, offrant des opportunités inestimables pour les secteurs public et privé de converger et de jouer un rôle central dans l’avenir de la technologie.”

