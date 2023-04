Smartphones : le marché en déclin, les consommateurs préfèrent voyager

Partagez 2 Partages

Les livraisons de smartphones au niveau mondial diminuent de 14,6 % d’année en année totalisant 268,6 millions d’unités au premier trimestre 2023, d’après les données du rapport trimestriel mondial de la téléphonie mobile de l’International Data Corporation (IDC) publiée le jeudi 27 avril 2023.

Septième trimestre consécutif de baisse pour le marché de la téléphonie qui continue de lutter contre l’inflation, les incertitudes macroéconomiques et une demande peu enthousiaste. L’IDC prévoyait un déclin moins important pour ce début d’année avec une estimation de décroissance de 12,7%. La diminution des livraisons de smartphones plus importante qu’estimée fait, donc, que les stocks sont restés élevés dans toutes les régions, mais leur état est bien meilleur que six mois en arrière grâce à des activités promotionnelles intenses, entre autres.

« Le secteur traverse une période de liquidation et d’ajustement des stocks. Les acteurs du marché restent prudents et adoptent une approche conservatrice plutôt que de déverser davantage de stocks dans les canaux de distribution pour obtenir des gains temporaires de parts de marché. Je pense que c’est la chose la plus intelligente à faire si nous voulons éviter une situation malsaine comme celle de 2022 », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche de l’équipe de l’IDC Tracker.

« Bien que nous soyons optimistes quant à la reprise d’ici la fin de l’année, les trois à six mois à venir ne seront pas de tout repos. Tout le monde s’inquiète, veut savoir quand le vent va tourner et veut être le premier à profiter de la vague de la reprise. Mais la situation est délicate. Quiconque se lance trop tôt se noie dans les stocks excédentaires. Aujourd’hui plus que jamais, il est important de suivre de près l’évolution du marché. Sauf éléments imprévus, IDC s’attend à ce que le marché passe en territoire positif au troisième trimestre et connaisse une croissance saine à deux chiffres d’ici les fêtes de fin d’année. », a-t-elle ajouté.

La majorité des régions ont connu une baisse à deux chiffres au premier trimestre 2023. La Chine ayant enregistré une baisse de près de 12% ; un taux légèrement supérieur aux prévisions malgré la réouverture récente du marché. Les marchés développés, comme aux États-Unis ou en Europe de l’Ouest, sont moins touchés enregistrant des baisses respectives de 11,5% et 9,4%. Quant aux marchés émergents, tel que celui de l’Asie-Pacifique, de l’Europe centrale et orientale ou encore celui de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, ont connu des baisses plus importantes entre 17 et 20%. En effet, les consommateurs privilégient désormais les voyages et les divertissements à l’achat de smartphones impactant donc considérablement le marché de la téléphonie.

« D’après les discussions récentes que nous avons eues avec les équipementiers, il semble que l’industrie des smartphones soit collectivement confiante ; le fait est que nous verrons un retour à la croissance à la fin de cette année et jusqu’en 2024 », a déclaré Ryan Reith, vice-président de l’équipe d’IDC Tracker.

« Le recul le plus important de l’offre au cours des derniers mois a concerné principalement les marques qui desservent le milieu et l’entrée de gamme du marché. C’est généralement là que la concurrence est forte et que les marges sont faibles. Généralement, ces acteurs sont plus hésitants à se relancer, et même si c’est encore le cas, nous commençons à voir des signes d’optimisme parmi eux. », conclut-t-il.

En termes de livraisons par marque, Samsung se retrouve leader en dépit d’une baisse de 18,9% de ses expéditions entre le premier trimestre de l’année 2022 et la période correspondante en 2023. L’équipementier a vendu 60,5 millions de téléphones et a 22,5% des parts de marché. Apple est deuxième avec 55,2 millions de téléphone vendus. La marque a enregistré la baisse la moins importante avec seulement -2,3% d’une année à l’autre. Xiaomi reste troisième alors qu’elle a enregistré la baisse la plus conséquente sur le marché avec -23,5% à la période correspondante.

En tout, 268,6 millions de smartphones ont été écoulés dans le monde entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de l’année en cours.

Meriem Choukaïr