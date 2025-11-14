SOLiD nGENESIS : le DAS nouvelle génération pour la 5G et au-delà

Partagez 0 Partages

SOLiD, leader mondial des solutions d’infrastructure de communication sans fil, a récemment lancé nGENESIS, son système d’antennes distribuées (DAS) de nouvelle génération, conçu pour répondre aux besoins évolutifs de la 5G et des futures technologies sans fil. La présentation officielle a eu lieu au Mobile World Congress de Barcelone.

nGENESIS s’appuie sur l’héritage d’innovation de SOLiD, offrant une plateforme puissante, évolutive et prête pour l’avenir, garantissant une connectivité sans faille. Le système bénéficie de nombreuses améliorations, notamment :

Amplificateurs de puissance à la pointe de l’industrie : des amplificateurs haute performance offrent une couverture et une capacité exceptionnelles, garantissant une expérience utilisateur supérieure.

Faible consommation d’énergie : La réduction de la consommation d’énergie, tant au niveau de la tête de réseau que des unités distantes, diminue considérablement les coûts d’exploitation.

Amplification à large bande : une conception évolutive permet l’extension de la bande n77, garantissant une valeur et une flexibilité à long terme.

Centrale réseau compacte et efficace : son encombrement réduit et ses besoins en énergie moindres simplifient l’installation et minimisent les contraintes d’espace.

Liaison 25G pour une capacité accrue : une capacité de transmission de données supérieure permet une plus grande capacité et une agrégation spatiale et de porteuses améliorée, pour une expérience utilisateur optimisée. Tout en réduisant le besoin de plusieurs fibres optiques.

Prise en charge multibande et multitechnologie : une seule liaison prend en charge plusieurs fréquences et technologies, ce qui simplifie la conception et le déploiement du réseau.

4G et 5G en une seule solution : une plateforme unifiée élimine le besoin de systèmes séparés, réduisant ainsi la complexité et les coûts.

Installation simplifiée : une conception rationalisée et un nombre réduit de composants accélèrent le déploiement et minimisent les perturbations.

Fiabilité opérationnelle améliorée : les composants d’alimentation et optiques redondants garantissent un service ininterrompu et maximisent la disponibilité.

Largement approuvé : nGENESIS répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de cybersécurité et de réglementation.

Plateforme évolutive : L’architecture numérique prend en charge les mises à niveau transparentes vers O-RAN et d’autres technologies émergentes.

Déploiement radio flexible : le nGenesis offre la possibilité de combiner différentes classes de puissance au sein d’une même infrastructure tout en compensant les délais différentiels du système.

Applications polyvalentes : des solutions sur mesure et modulaires pour divers secteurs, notamment la couverture des opérateurs de réseaux mobiles, la sécurité publique, les futures communications ferroviaires et les réseaux privés.

« nGENESIS représente une avancée majeure dans le domaine des systèmes d’antennes distribuées (DAS) », a déclaré Sam Lee, vice-président Technologie et Gestion des produits chez SOLiD EMEA. « Grâce à ses performances inégalées, son efficacité et sa conception évolutive, nGENESIS permet aux opérateurs mobiles et aux entreprises d’offrir dès aujourd’hui des expériences sans fil exceptionnelles, tout en jetant les bases de la connectivité de demain. »

Source : Communiqué

