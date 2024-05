Soutenue par Tunisie Telecom, l’équipe tunisienne brille à l’Eurobot 2024 

Partagez 0 Partages

L’équipe tunisienne a remporté trois matchs sur cinq lors de la compétition Eurobot 2024. Soutenue et accompagnée par l’opérateur, l’équipe tunisienne a réussi à se distinguer en dépit de la rude concurrence.

« C’est avec une immense fierté que nous partageons le bilan positif de l’équipe tunisienne à la compétition Eurobot 2024. En tant que partenaire engagé dans le développement des talents et le soutien à la jeunesse, nous avons été ravis d’accompagner cette équipe dans son parcours (…) Un grand bravo à tous les membres pour leur talent, leur engagement et leur esprit d’équipe ! », a indiqué Tunisie Telecom sur sa page LinkedIn notant que « Cette expérience a été riche en apprentissages et en rencontres, permettant à l’équipe de collaborer et d’échanger avec des équipes talentueuses venues de Belgique, Suisse, Espagne, Algérie et bien d’autres pays ».

D’après communiqué