SpaceLocker devient opérateur de satellite avec sa mission « Out of the Box »

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La startup française SpaceLocker a annoncé le 31 mars 2026 le lancement de Out of the Box, son premier satellite opéré en propre. Fondée en 2022, la jeune pousse du New Space rejoint ainsi le cercle des opérateurs de satellites, un segment historiquement dominé par des géants comme Airbus, Thales ou Eutelsat.

Un « port USB » pour satellites

Au cœur du modèle de SpaceLocker se trouve une technologie brevetée de « port spatial universel », un système plug-and-play qui transforme les satellites en infrastructures partagées, capables d’embarquer plusieurs charges utiles simultanément. Concrètement, les clients développent leurs instruments de manière indépendante, les intègrent dans un conteneur standardisé, et SpaceLocker prend en charge l’ensemble des opérations orbitales.

Le résultat annoncé : un accès à l’orbite deux fois plus rapide, des coûts divisés par trois par rapport à une mission classique, et jusqu’à 40 % d’impact environnemental en moins grâce à la mutualisation des ressources.

Cinq clients européens à bord

La mission Out of the Box embarque un CubeSat 16U d’environ 20 kg avec cinq charges utiles issues de l’écosystème européen, notamment EDGX pour le traitement de données en orbite, la Fédération Open Space Makers pour des expérimentations en radio amateur, Solar MEMS et Arcsec pour des technologies de navigation et d’orientation pour petits satellites.

Vers le « cloud spatial »

« Nous voulons faire pour l’espace ce que le cloud a fait pour l’informatique », déclare Théophile Lagraulet, CEO et cofondateur. L’ambition est de faire de l’accès à l’orbite un service standard, sans avoir à construire son propre satellite.

En moins de deux ans d’existence, SpaceLocker a déjà signé une quinzaine de contrats commerciaux pour plus de 4 millions d’euros, et prévoit 6 nouvelles missions dans les 24 prochains mois.

D’après communiqué

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