SpaceX lance une flotte de satellites Starlink pour une connexion « Direct to Cell »

SpaceX a annoncé, mercredi 3 janvier 2024, le lancement d’une flotte de satellites Starlink capables de fournir une connexion « Direct to Cell ».

Dans une série de posts sur X (anciennement Twitter), l’entreprise a précisé que 21 satellites au total avaient été mis en orbite. Six seront utilisés pour la liaison directe avec les smartphones standards pour les abonnés des opérateurs T-Mobile, Rogers Communications, Optus, KDDI, One New Zealand, Salt Mobile et Entel Chile.

SpaceX a précisé que cette flotte permettrait d’optimiser la couverture mobile mondiale et réduire les zones blanches.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs

