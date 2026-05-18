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Spatial : U-Space confie l’exploitation de ses satellites à Skynopy et mise sur la bande X

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Le constructeur toulousain de nanosatellites U-Space a annoncé la signature d’un contrat stratégique avec Skynopy, qui devient son prestataire officiel pour les services de stations au sol (Ground Station as a Service). Cet accord porte sur l’exploitation en orbite basse (LEO) de ses deux premiers satellites 100% maison, SOAP (dédié à la surveillance des débris spatiaux) et PANDORE (qui valide des technologies de positionnement alternatives au GNSS), tous deux lancés en mars 2025 via une mission SpaceX.

Fiabilité, temps réel et automatisation par API

Pour U-Space, qui maîtrise l’ensemble de sa chaîne de valeur et ambitionne de produire jusqu’à un satellite par semaine d’ici 2027 grâce à son usine automatisée U-Zine, le choix du segment sol était critique. L’opérateur a retenu la solution de Skynopy pour plusieurs atouts techniques majeurs :

  • Une robustesse opérationnelle sans perte de liaison lors des passages des satellites.
  • Des indicateurs riches en temps réel (rapport signal/bruit, puissance, latence) permettant aux équipes de contrôle de réagir instantanément.
  • Une intégration logicielle fluide via une API avancée et un dashboard graphique, facilitant l’automatisation des opérations quotidiennes.

« La richesse de son interface, la qualité des données en temps réel et surtout la possibilité d’adapter le débit de modulation lors d’un passage transforment radicalement l’exploitation d’un satellite en orbite basse », a souligné Antoine Ressouche, directeur général et cofondateur d’U-Space.

Le programme PUSH de l’ESA : Cap sur le très haut débit en bande X

Au-delà de la connectivité standard en bande S, les deux pépites françaises collaborent activement dans le cadre du programme PUSH de l’Agence spatiale européenne (ESA). L’objectif de ce projet cofinancé est de valider la mise en œuvre de la modulation dynamique en bande X sur les nanosatellites d’U-Space, en s’appuyant sur la technologie de radio logicielle (SDR) de Skynopy.

Cette innovation doit permettre à de petits satellites d’atteindre des débits de téléchargement de données de mission comparables à ceux des grosses plateformes, répondant ainsi aux exigences des futures constellations mondiales en termes de volume de données et de réactivité.

Pour rappel, U-Space a bouclé une levée de fonds de 24 millions d’euros en fin d’année dernière pour accélérer son expansion internationale (notamment vers le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique), tandis que Skynopy, créée en 2023, s’appuie déjà sur un réseau mondial de 17 sites opérationnels et collabore avec des géants comme Airbus Defence & Space et Eutelsat.

Source : Communiqué

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