Spécial Halloween – Un soundboard de mixage en temps réel pour une ambiance spooky

Le jeune Tunisien concepteur de son, Bilel Aroua, a développé une plateforme intelligente de mixage en temps réel. Pour le lancement de ce soundbord, le développeur a choisi une thématique spéciale : Halloween.

Le monde fête le 31 octobre Halloween. Pour créer une ambiance spooky qui s’aligne avec la thématique dark de Halloween, le soundboard propose plusieurs services aux créateurs de contenu et professionnels du son.

Les tracks et thèmes disponibles gratuitement permettent ainsi d’agrémenter leurs créations pour qu’elles soient fidèles à l’occasion et nous faire vivre une expérience d’épouvante en « all senses ».

Après tout, que serait Halloween sans les sons creepy qui nous rappelle l’ambiance des maisons hantées et des films d’horreur les plus flippant !

Nous noterons que les utilisateurs n’auront pas besoin d’acquérir un software pour vivre cette expérience sonore exclusive. Les sons sont, rappelons-le, des créations originales auxquelles on peut accéder en se connectant à la plateforme.

N’hésitez pas à demander de l’aide au chatbot !

Le soundboard est en cours de développement. D’autres thématiques et services viendront l’enrichir bientôt.

NJ