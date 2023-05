STAND Up! : le Centre international des technologies de l’environnement de Tunisie lance des vouchers d’éco-innovation

Partagez 2 Partages

Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunisie (CITET), en collaboration avec ses partenaires dans le projet STAND Up!, a organisé un atelier de travail le 8 mai 2023 pour lancer les vouchers d’éco-innovation ouverte dans le secteur du textile et de l’habillement. Cet événement s’inscrit dans le cadre du processus d’évaluation des solutions d’éco-innovation proposées par les start-ups pour répondre aux défis environnementaux lancés par les entreprises du secteur textile et habillement.

L’objectif de cet atelier de travail était de mieux comprendre les besoins des startups en termes d’appui technique pour la concrétisation des solutions proposées et de les mettre à disposition des entreprises. Basé sur une approche participative et collaborative faisant impliquer tous les acteurs de l’écosystème, l’innovation ouverte constitue un concept performant qui permet de mieux innover pour aller plus loin dans la recherche de nouvelles solutions d’une manière plus efficiente grâce à l’amélioration des synergies et l’intégration des services de tous les partenaires à l’échelle sectorielle.

Au cours de l’atelier, les feuilles de route ont été présentées par les start-ups et validées par les partenaires pour la mise en œuvre de leurs projets pendant les quatre prochains mois. Les quatre start-ups gagnantes ont reçu les vouchers d’éco-innovation et ont été félicitées par Madame Kmaira Ben Jannet, directrice générale du CITET, monsieur Mohsen Missaoui, directeur général du CETTEX, ainsi que les représentants de la FTTH et du MFCPOLE.

Les entreprises ont également été remerciées pour leur forte implication dans le programme d’éco-innovation ouverte et ont reçu des attestations de remerciement en reconnaissance de leur participation active à la réussite de ce programme. Le projet STAND Up! est un exemple de collaboration réussie entre les startups et les entreprises dans le domaine de l’éco-innovation, et le CITET est fier de jouer un rôle de premier plan dans l’encouragement de cette collaboration.

Communiqué