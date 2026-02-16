Starlink ouvre les “précommandes” en Tunisie avec un acompte de 9 dollars, lancement commercial annoncé en 2026

Partagez 0 Partages



Le site officiel de Starlink affiche désormais la Tunisie parmi les pays “disponibles à partir de 2026”. Mieux encore, les internautes peuvent dès à présent verser un acompte de 9 dollars, déductible du prix du kit lors du paiement final. Une précommande qui ne dit pas son nom et qui confirme l’intérêt stratégique de l’opérateur satellitaire pour le marché tunisien.

Pas encore de licence en Tunisie

Malgré cette ouverture commerciale en ligne, Starlink n’a pas obtenu à ce jour de licence de commercialisation en Tunisie. Selon plusieurs sources proches du dossier, le processus aurait été mis en pause après une étude stratégique de faisabilité.

Cette étude aurait conclu que les solutions satellitaires en orbite basse, dites LEO, peuvent représenter un levier important pour renforcer la connectivité nationale. Elles offriraient une alternative crédible pour les foyers et entreprises situés dans des zones mal couvertes par la 4G, la 5G ou la fibre optique, notamment dans les régions éloignées des grands centres urbains.

Un marché potentiel estimé à 300 000 abonnés d’ici 2030

D’après les mêmes sources, le marché potentiel serait estimé à environ 10 000 abonnés à court terme, avec une projection pouvant atteindre 300 000 abonnés à l’horizon 2030.

L’étude recommanderait toutefois d’attendre encore quelques mois avant toute attribution de licence, afin de laisser le temps à la 5G de se consolider et au déploiement de la fibre optique de progresser. L’objectif serait d’éviter un effet de substitution prématuré.

Dans le même temps, elle préconiserait fortement l’encadrement rapide du secteur. Les kits de connexions aux satellites LEO deviennent plus compacts et plus faciles à transporter. Sans cadre réglementaire clair, leur introduction via des circuits parallèles pourrait devenir difficile à contrôler. Structurer le marché en amont permettrait, donc, d’anticiper ces risques.

Les opérateurs tunisiens déjà autorisés sur le LEO

Une première étape a déjà été franchie. Les opérateurs titulaires d’une licence fixe en Tunisie, à savoir Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, peuvent commercialiser des solutions satellitaires LEO sans licence supplémentaire, dans le cadre de leurs périmètres actuels.

Une condition aurait toutefois été posée par les autorités. Deux options seraient sur la table :

Soit l’installation d’une station terrestre de réception en Tunisie, option coûteuse.

Soit le routage du trafic des abonnés tunisiens vers un point de présence IP local afin que les données transitent par le territoire national, conformément aux exigences de souveraineté sur les données des citoyens tunisiens et sur la question de sécuritaire.

À ce stade, rien n’indique si cette condition sera satisfaite.

Starlink refuse un modèle sous marque locale

Toujours selon nos sources, Starlink ne serait pas favorable à un modèle de commercialisation sous la marque d’un opérateur tunisien. L’entreprise ne souhaiterait pas non plus installer un point de présence local ou une station terrestre en Tunisie, du moins pour le moment et dans la configuration actuelle du dossier.

Un autre point plus sensible compliquerait les discussions et aurait poussé les pouvoirs publics à mettre en halte ce dossier : du côté tunisien, des inquiétudes existeraient quant à la possibilité que les données des abonnés tunisiens puissent être utilisées pour alimenter des modèles d’intelligence artificielle de l’écosystème Elon Musk, notamment Grok. Un élément qui soulève des questions évidentes de souveraineté numérique.

Une licence limitée et concurrentielle recommandée

L’étude recommanderait, si une licence LEO devait être accordée, qu’elle le soit au minimum à deux opérateurs concurrents simultanément. Sa durée serait limitée à cinq ans, avec réévaluation des conditions tarifaires, techniques et réglementaires avant tout renouvellement.

En ouvrant le paiement des acomptes en ligne, Starlink envoie un signal clair. L’entreprise prend une longueur d’avance sur ses concurrents, notamment Eutelsat, en testant dès maintenant l’appétence du marché tunisien.

Au-delà de la communication, cette stratégie permet aussi de mesurer concrètement le nombre de clients prêts à s’abonner immédiatement. Une donnée précieuse dans toute négociation réglementaire. Sans parler de la possibilité de lancer par la suite les solutions D2C où quelques tunisiens avec un Smartphone compatibles, pourront directement se connecter aux satellites LEO de Starlink, sans avoir besoin de se connecter aux réseaux locaux mobiles et fixes.

Reste désormais à savoir si 2026 marquera réellement l’entrée officielle des constellations LEO sur le marché tunisien ou si le dossier restera encore suspendu aux arbitrages entre souveraineté, concurrence et développement des infrastructures terrestres.

Walid Naffati

