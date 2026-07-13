Startup World Cup Tunisie 2026 : Trois startups tunisiennes en route vers la Silicon Valley

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Les 22 et 23 avril derniers s’est tenue la 10ème édition du Tunisia Digital Summit (TDS 10), rendez-vous majeur consacré à l’innovation, à la transformation numérique et à l’entrepreneuriat technologique.

Avec plus de 2 500 participants et la présence de nombreux experts, startups, entreprises – dont Orange Tunisie en tant que partenaire technologique – ainsi que d’institutions, Tunisia Digital Summit confirme son positionnement comme plateforme de référence de l’innovation en Tunisie et en Afrique.

Temps fort de cette édition anniversaire : la première finale nationale de la startup World Cup, compétition internationale portée par Pegasus Tech Ventures, fonds de capital-risque basé à la Silicon Valley, et organisée par TPM Events.

Après une sélection rigoureuse parmi plus de 160 candidatures tunisiennes, dix startups finalistes ont présenté leurs projets devant un jury composé d’investisseurs, d’experts et de décideurs nationaux et internationaux.

Le palmarès a distingué :

• Pwn & Patch (cybersécurité) – 1er prix, avec le soutien de Tunisie Place de Marché (TPM)

• Pixii Motors (mobilité durable) – 2ème prix, avec le soutien de Rose Blanche Group

• WaterSec (gestion intelligente de l’eau) – 3ème prix, avec le soutien d’Orange Tunisie

Les trois startups lauréates s’envoleront pour la Californie en novembre prochain afin de participer à la startup World Cup : Elles vont pouvoir rencontrer des investisseurs et de potentiels clients, renforçant ainsi leur développement à l’international.

Pwn & Patch représentera la Tunisie lors de la grande finale mondiale à San Francisco, où les meilleures startups internationales vont concourir pour remporter un investissement d’un million de dollars.

En accompagnant Pixii Motors, deuxième lauréate de cette finale nationale, Rose Blanche Group affirme son engagement en faveur d’une innovation créatrice de valeur.

Groupe industriel agroalimentaire, Rose Blanche Group a en effet fait de la culture d’innovation un axe structurant de son développement et entend, à travers ce type de d’initiative, tisser des partenariats durables entre le monde industriel et les jeunes talents qui façonnent le futur.

Le choix de soutenir une startup illustre cette conviction : croire au potentiel de l’écosystème entrepreneurial tunisien et investir dans des solutions à forte valeur technologique, environnementale et sociétale, capables de rayonner à l’international.

Cette dynamique de l’écosystème entrepreneurial tunisien illustre aussi le rôle d’Orange Digital Center dans l’accompagnement et l’accélération des startups tunisiennes à fort potentiel. Elle se concrétise à travers le soutien apporté à Pwn & Patch, accélérée par Orange Fab Tunisie (saison 5) en 2023, ainsi qu’à WaterSec et Pixii Motors, respectivement lauréate et finaliste de l’édition nationale du POESAM 2022.

Soutenir ces startups, qui incarnent l’ambition, la résilience et tout le potentiel de l’écosystème tunisien, s’inscrit pleinement dans l’engagement de TPM, Rose Blanche Group et Orange Tunisie en faveur d’une responsabilité sociétale créatrice d’impact et de développement.

Rendez-vous en novembre prochain à la Silicon Valley pour la grande finale internationale de la Startup World Cup 2026.

Source : Communiqué

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