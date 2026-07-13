En bref

Startup World Cup Tunisie 2026 : Trois startups tunisiennes en route vers la Silicon Valley

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Les 22 et 23 avril derniers s’est tenue la 10ème édition du Tunisia Digital Summit (TDS 10), rendez-vous majeur consacré à l’innovation, à la transformation numérique et à l’entrepreneuriat technologique.

Avec plus de 2 500 participants et la présence de nombreux experts, startups, entreprises – dont Orange Tunisie en tant que partenaire technologique – ainsi que d’institutions, Tunisia Digital Summit confirme son positionnement comme plateforme de référence de l’innovation en Tunisie et en Afrique.

Temps fort de cette édition anniversaire : la première finale nationale de la startup World Cup, compétition internationale portée par Pegasus Tech Ventures, fonds de capital-risque basé à la Silicon Valley, et organisée par TPM Events.

Après une sélection rigoureuse parmi plus de 160 candidatures tunisiennes, dix startups finalistes ont présenté leurs projets devant un jury composé d’investisseurs, d’experts et de décideurs nationaux et internationaux.

Le palmarès a distingué :

• Pwn & Patch (cybersécurité) – 1er prix, avec le soutien de Tunisie Place de Marché (TPM)

• Pixii Motors (mobilité durable) – 2ème prix, avec le soutien de Rose Blanche Group

• WaterSec (gestion intelligente de l’eau) – 3ème prix, avec le soutien d’Orange Tunisie

Les trois startups lauréates s’envoleront pour la Californie en novembre prochain afin de participer à la startup World Cup : Elles vont pouvoir rencontrer des investisseurs et de potentiels clients, renforçant ainsi leur développement à l’international.

Pwn & Patch représentera la Tunisie lors de la grande finale mondiale à San Francisco, où les meilleures startups internationales vont concourir pour remporter un investissement d’un million de dollars.

En accompagnant Pixii Motors, deuxième lauréate de cette finale nationale, Rose Blanche Group affirme son engagement en faveur d’une innovation créatrice de valeur.

Groupe industriel agroalimentaire, Rose Blanche Group a en effet fait de la culture d’innovation un axe structurant de son développement et entend, à travers ce type de d’initiative, tisser des partenariats durables entre le monde industriel et les jeunes talents qui façonnent le futur.

Le choix de soutenir une startup illustre cette conviction : croire au potentiel de l’écosystème entrepreneurial tunisien et investir dans des solutions à forte valeur technologique, environnementale et sociétale, capables de rayonner à l’international.

Cette dynamique de l’écosystème entrepreneurial tunisien illustre aussi le rôle d’Orange Digital Center dans l’accompagnement et l’accélération des startups tunisiennes à fort potentiel. Elle se concrétise à travers le soutien apporté à Pwn & Patch, accélérée par Orange Fab Tunisie (saison 5) en 2023, ainsi qu’à WaterSec et Pixii Motors, respectivement lauréate et finaliste de l’édition nationale du POESAM 2022.

Soutenir ces startups, qui incarnent l’ambition, la résilience et tout le potentiel de l’écosystème tunisien, s’inscrit pleinement dans l’engagement de TPM, Rose Blanche Group et Orange Tunisie en faveur d’une responsabilité sociétale créatrice d’impact et de développement.

Rendez-vous en novembre prochain à la Silicon Valley pour la grande finale internationale de la Startup World Cup 2026.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Plus Populaires

5.3K
En bref

Ariana : Des coupures de réseau chez Tunisie Telecom suite à des travaux non coordonnés d’un opérateur privé





3.8K
En bref

Cyberattaques et intelligence artificielle : pourquoi la santé et la distribution pharmaceutique entrent dans une zone critique
3.7K
En bref

Tunis accueille la 1ère édition du « THE BRIDGE AI & HEALTHCARE Summit 2026 »
3.1K
En bref

National Youth Speak Forum 2026 : Le grand rendez-vous de la jeunesse et de l’innovation le 20 juin à Tunis
2.5K
En bref

Santé numérique : Sina Connect lance un assistant IA qui parle en “Derja” tunisienne
2.4K
L'actuTHD

Tunisie – Services administratifs : lancement de la Phase 2 de la plateforme d’interopérabilité inter-administrations
2.4K
L'actuTHD

Tunisie : Les appels voix sur le réseau fixe chutent de 40% en deux ans
2.3K
En bref

Lunettes RA, protège-dents connectés et imagerie mobile : comment les wearables révolutionnent notre quotidien
2.2K
En bref

Zenith Technology, LEADER en Tunisie, présente ses solutions photovoltaïques au BIG 5 Green Africa 2026
2.2K
L'actuTHD

Rapport UIT 2025 : En Tunisie, un forfait Internet mobile de 5 Go représente 1,53 % du Revenu National Brut par habitant par mois
2.2K
En bref

Marc Murtra : «La souveraineté européenne exige de simplifier la réglementation, de développer nos propres technologies et d’accepter le risque d’échec»
2.2K
En bref

Culture Tech : Le CMAM et l’Ambassade des États-Unis lancent une expérience VR/XR immersive à Ennejma Ezzahra
2.2K
En bref

Telenor IoT et Satellite annoncent un partenariat pour permettre une connectivité IoT terrestre-satellite transparente
2.2K
En bref

IA Éthique : Le Tunisien Hichem Besbes rejoint le réseau mondial d’experts de l’UNESCO
2.2K
En bref

La Tunisie parmi les meilleures performances mobiles des pays au niveau de vie comparable en 2026
2.1K
L'actuTHD

IPv6 en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom font la course en tête, le marché suit de loin
2.1K
En bref

n8n Tunisia lance son premier meetup officiel à Hammamet
2.1K
En bref

Lancement des travaux d’élaboration du Répertoire National des Compétences et des Certifications de la Formation Professionnelle
2.1K
En bref

Nokia bascule dans l’infrastructure de l’IA et ouvre un laboratoire d’innovation à la Silicon Valley
2.0K
En bref

UMIDIGI lance le « Next Duo » : Deux nouveaux smartphones pour une stratégie double
To Top