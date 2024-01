Stellantis, BlackBerry QNX et AWS lancent le « Virtual Cockpit », qui transforme l’ingénierie software à bord des véhicules

Partagez 0 Partages

Le constructeur automobile mondial Stellantis N.V. a piloté la création de la première plateforme de cockpit virtuel au monde dans le cadre de son « Stellantis Virtual Engineering Workbench » (VEW), permettant de fournir des contenus d’infotainment aux clients 100 fois plus rapidement qu’avec les processus précédents.

La nouvelle plateforme utilise QNX Hypervisor dans le cloud qui est maintenant disponible en avant-première via AWS Marketplace au sein du portefeuille cloud « QNX Accelerate ». Stellantis peut désormais créer des versions virtuelles des sous-ensembles du véhicule sans avoir à modifier le logiciel principal qui les fait fonctionner, permettant ainsi de ramener à 24h, des développements réalisés précédemment en plusieurs mois.

L’accès à QNX Hypervisor via AWS Marketplace permet à Stellantis d’accueillir dans le cloud, l’intégralité d’un cockpit virtuel basé sur un calculateur haute performance (HPC). Cette première plateforme industrielle pour le développement d’applications embarquées multi-OS capable de gérée des niveaux de sûreté variées comprend les « Amazon Machine Images » (AMI) de QNX Hypervisor ainsi que les interfaces hardware définies dans le standard « VirtIO Trout v1.2 ». Avec des outils tels que la virtualisation des images, de l’audio et des entrées d’écran tactile/souris/clavier, la solution offre peu ou pas de différence entre l’exécution de systèmes dans l’environnement de QNX Hypervisor dans le cloud ou sur la cible matérielle réelle.

Le software est un élément clé qui permet à Stellantis d’offrir une mobilité propre, sûre et abordable, comme souligné dans le plan stratégique Dare Forward 2030, et il est la force motrice des plateformes technologiques STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive, alimentées par l’IA. En 2022, Stellantis a choisi AWS comme fournisseur privilégié de cloud pour les plateformes de véhicules, les deux entreprises ont ainsi commencé à travailler sur le VEW de Stellantis.

En prenant une approche orientée logicielle associée au déploiement dans le cloud de QNX Hypervisor, Stellantis est capable d’accélérer la collecte des retours clients avec un minimum d’effort, de dupliquer l’expérience du cockpit propre à chaque marque et modèle de véhicule, et réaliser en temps réel les changements permettant l’optimisation de l’expériences des utilisateurs.

En adoptant une « approche software » et en déployant QNX Hypervisor dans le cloud, Stellantis peut accélérer les sessions de retour d’information des clients et, avec un minimum d’effort, reproduire l’expérience du cockpit d’un véhicule particulier, d’une marque et apporter des changements en temps réel pour optimiser l’expérience du conducteur. Ce retour d’information, étayé par un accès à faible latence au cloud, permet à Stellantis de solliciter sa base de clients et développeurs afin de mettre au point de futures fonctions et applications d’infotainment.

« Le logiciel devient de plus en plus crucial dans les véhicules, ce qui nous amène à innover dans la manière dont nous le développons et le validons », a déclaré Yves Bonnefont, Chief Software Officer chez Stellantis. « Avec notre cockpit virtuel, nous révolutionnons non seulement notre approche, mais aussi celle de nos fournisseurs et partenaires dans l’industrie. Cette technologie nous permet essentiellement de nous rapprocher des besoins de nos clients grâce à des cycles de développement accélérés, des retours d’information plus rapides et une livraison plus prompte de la technologie qu’ils utilisent et qu’ils apprécient. C’est un pas en avant vers l’innovation et l’efficacité au service du client dans le secteur de l’automobile. »

« Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité en « early access » de QNX Hypervisor in the Cloud, basée sur le standard VirtIO visant à créer un environnement de développement, virtuel, réaliste, indépendant du fournisseur ou de la plateforme », a déclaré Mattias Eriksson, président de BlackBerry IoT. « Collaborer avec Stellantis pour lancer en première mondiale un hyperviseur commercial dans le cloud AWS permet de réduire la complexité, d’accélérer l’innovation, et de réduire les coûts de développement des logiciels embarqués dans les voitures, tout au long du cycle de vie du produit. »

« La virtualisation et l’abstraction des logiciels dans le cloud sont essentielles pour accélérer le développement et maintenir la livraison des fonctionnalités au rythme de la demande des consommateurs », a déclaré Wendy Bauer, Vice Présidente et Directrice Générale de la division Automotive and Manufacturing d’AWS. « Avec QNX Hypervisor sur AWS Marketplace, Stellantis peut facilement exploiter la puissance du cloud pour réimaginer les processus de recherche et développement, construire plus de propositions perspicaces pour solliciter et intégrer les retours, et fournir des fonctions plus rapidement qu’auparavant, ce qui ravira les conducteurs et fera progresser l’industrie. »

Les interfaces du standard VirtIO sont également utilisées par de nombreux partenaires pour développer leurs offres auprès du secteur automobile et diffuser des solutions « plug-and-play » à travers le paysage des constructeurs. Conscient de ces avantages, AWS soutient pleinement le standard VirtIO pour la simulation dans le cloud des HPC du cockpit.

BlackBerry QNX a lancé QNX Accelerate en janvier 2023 avec son portefeuille comprenant initialement QNX® Neutrino® Real Time Operating System (RTOS) 7.1 et QNX® OS for Safety 2.2.3, chacun fourni en tant qu’Amazon Machine Images permettant aux clients d’exécuter QNX OS nativement dans le cloud AWS. La version Early Access de QNX Hypervisor dans le cloud est disponible dès maintenant. La version commerciale sera annoncée courant l’année 2024.

Une démonstration de la technologie « virtual cockpit » est disponible au Consumer Electronics Show (CES) du 9 au 12 janvier 2024, au Las Vegas Convention Center sur le stand BlackBerry 4224 dans le hall ouest.

Communiqué