Steve Wozniak plaide pour une IA réglementée et davantage de code open source pour améliorer la technologie

Le 4 mars dernier à Barcelone, Espagne, La Talent Arena (l’événement organisé par Mobile World Capital Barcelona), a accueilli Steve Wozniak, cofondateur d’Apple et figure emblématique de la révolution numérique. Lors de l’une des sessions les plus attendues du programme, Wozniak a abordé certains des principaux défis et opportunités du secteur technologique et a retracé son parcours remarquable, des débuts d’Apple à ses initiatives actuelles dans l’exploration spatiale.

Lors de son discours, Wozniak a évoqué le débat sur l’utilisation et la réglementation de l’intelligence artificielle (IA), réitérant son soutien de longue date à une telle intervention. «Pour mieux évaluer ce que nous consommons, nous devons savoir si l’information provient de la technologie, comment l’IA a été entraînée et quelles sources elle a utilisées».

Toujours en parlant de l’évolution de l’IA, il a déclaré que «aujourd’hui, c’est une technologie formidable pour rendre compte de choses qui ont déjà été dites, et peut-être qu’un jour, elle sera capable de penser par elle-même».

Le cofondateur d’Apple a également soutenu que la technologie devrait évoluer vers «davantage de code open source, car cela nous permettrait de revenir en arrière, d’examiner la technologie créée et peut-être de l’améliorer».

