Streaming : l’Afrique en pleine expansion, Orange et Synamedia misent sur le multi-CDN

Le marché du streaming en Afrique devrait croître de 50 % d’ici 2030. C’est dans ce contexte que Orange et Synamedia annoncent, à l’occasion de l’IBC 2025 – le grand salon européen dédié aux médias, au broadcast et aux technologies audiovisuelles, organisé chaque année à Amsterdam – un partenariat stratégique pour renforcer la diffusion de contenus via une approche multi-CDN.

Cette collaboration associe l’infrastructure CDN d’Orange à la plateforme Quortex Switch de Synamedia. Un CDN (Content Delivery Network) est un réseau de serveurs répartis géographiquement qui permet d’acheminer plus rapidement et efficacement les contenus numériques (vidéo, streaming, sites web) aux utilisateurs finaux. L’objectif du partenariat : permettre aux fournisseurs de contenus internationaux d’élargir leur couverture, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, sans refonte de leur architecture actuelle.

L’intégration, disponible depuis mars 2025, offre une flexibilité inédite grâce à l’usage d’API et de configurations avancées. Elle permet de segmenter les audiences selon leur localisation et d’optimiser la diffusion en fonction de la qualité de l’expérience utilisateur. Autre atout : le basculement de CDN en cours de diffusion (“midstream”), garantissant une expérience sans interruption.

Un avantage compétitif sur les marchés émergents

Orange dispose déjà de l’un des réseaux CDN les plus étendus et fiables en Afrique et au Moyen-Orient. L’opérateur entend capitaliser sur cet atout pour accompagner la montée en puissance du streaming dans des marchés à fort potentiel mais encore sous-desservis.

« Tout client CDN peut désormais tirer parti de l’expertise et de la couverture d’Orange au Moyen-Orient et en Afrique », souligne Cédric Hardouin, vice-président du CDN et de l’Edge chez Orange Wholesale. Pour Ed Allfrey, directeur général de Synamedia Video Network, ce premier partenariat avec un opérateur télécom ouvre de nouvelles perspectives dans les marchés émergents.

W.N d’après communiqué

