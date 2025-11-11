Talent Arena 2026 réunit les leaders technologiques et la communauté internationale des développeurs

Partagez 0 Partages

Mobile World Capital Barcelona a dévoilé 11 novembre 2025 les temps forts de la deuxième édition de Talent Arena , qui se tiendra du 2 au 4 mars 2026 dans le hall 8 du parc des expositions Montjuïc de la Fira de Barcelona. Organisé conjointement avec MWC26 Barcelona et 4YFN , Talent Arena s’impose cette année comme le principal rassemblement européen des développeurs, avec de nouveaux espaces, un contenu plus professionnel et un programme enrichi destiné à dynamiser l’écosystème des talents numériques de la ville.

Après avoir attiré plus de 20 000 visiteurs lors de sa première édition, Talent Arena 2026 réaffirme sa mission de connecter les talents, l’industrie et la formation, de stimuler la croissance professionnelle et de positionner Barcelone comme un pôle mondial des talents numériques.

L’un des principaux atouts de Talent Arena réside dans son programme d’intervenants, avec plus de 200 sessions animées par des pionniers de la technologie, des leaders du secteur et des experts issus des plus grandes entreprises technologiques mondiales. Parmi les têtes d’affiche de l’édition 2026 figurent Tim Berners-Lee , inventeur du World Wide Web ; Kate Darling , chercheuse au Boston Dynamics AI Institute ; Tim Serewicz , vice-président de l’éducation à la Linux Foundation ; et Steve Aoki , DJ, producteur et entrepreneur.

L’offre de contenu de cette année est plus large que jamais, complétée par des espaces spécialisés et des activités supplémentaires telles que 45 ateliers et hackathons organisés par des opérateurs et institutions mondiaux de premier plan.

Francesc Fajula , PDG de Mobile World Capital Barcelona, ​​a affirmé : « Talent Arena est bien plus qu’un événement ; c’est une plateforme pour façonner l’avenir des talents numériques à l’échelle mondiale. Barcelone est devenue une référence européenne en matière d’innovation et de technologie, et notre objectif est de continuer à mettre en relation les talents avec les tendances et les opportunités qui transforment le secteur. »

John Hoffman , PDG de GSMA Ltd., a ajouté : « Après une première édition exceptionnelle, nous sommes ravis de contribuer au retour de Talent Arena l’année prochaine. Talent Arena est né d’une volonté de développer la prochaine génération de talents numériques – identifier, requalifier, perfectionner et suivre le rythme effréné des changements induits par les technologies numériques comme l’IA – et je me réjouis de voir cette mission se concrétiser à nouveau en 2026. J’invite tous les participants du MWC et du 4YFN à visiter Talent Arena et à vivre l’effervescence qui y règne. »

La conférence de presse a également accueilli Jordi Valls , adjoint au maire chargé de l’économie, du logement, des finances et du tourisme à la mairie de Barcelone. Il a exprimé sa gratitude envers l’initiative Talent Arena, qui vise à « continuer à faire de la présence du MWC dans la ville un espace collaboratif d’apprentissage partagé » favorisant les échanges et les connexions autour des technologies, un secteur clé pour l’économie de la ville. « La formation de capital humain dans le domaine numérique est stratégiquement importante pour asseoir notre souveraineté, à l’heure où la science et la technologie sont déterminantes pour la puissance économique des nations », a ajouté M. Valls.

Maria Galindo Garcia-Delgado , secrétaire aux politiques numériques du gouvernement catalan, a également participé à l’événement et a déclaré : « Talent Arena est bien plus qu’un événement technologique : c’est un engagement national. Il rassemble les talents, l’industrie et le savoir, et s’inscrit dans les objectifs du Pacte national pour les talents numériques visant à former, attirer et fidéliser des professionnels capables de faire de la Catalogne la capitale numérique de l’Europe du Sud. »

Enfin, le délégué du gouvernement en Catalogne, Carlos Prieto , a souligné la contribution du gouvernement espagnol à faire de la Catalogne « l’un des principaux moteurs de la transformation numérique de l’Espagne et de l’Europe ». À cet égard, M. Prieto a mis en avant les près d’un milliard d’euros investis en Catalogne par le secrétaire d’État à la Numérisation et à l’Intelligence Artificielle – soit 19 % du total pour l’Espagne – « dans des initiatives qui, tout en améliorant la vie des citoyens, favorisent l’innovation et nous placent à l’avant-garde de la révolution technologique ».

Talent Arena est une initiative de Mobile World Capital Barcelona, ​​co-organisée avec la GSMA et en collaboration avec la Mairie de Barcelone , le Gouvernement de Catalogne et le Ministère de la Transformation Numérique et de la Fonction Publique . L’événement bénéficie également du soutien de partenaires du secteur privé, tels que CaixaBank (partenaire principal), Schneider Electric et SEIDOR (sponsors).

Six thèmes qui façonnent l’avenir numérique

Le programme Talent Arena 2026 est structuré autour de six thèmes clés qui définissent l’avenir du secteur : l’intelligence artificielle , le génie logiciel , le cloud computing , la cybersécurité , le management et les technologies émergentes telles que l’informatique quantique et le NewSpace .

Outre les conférenciers de renom, le programme accueillera également des ingénieurs, des développeurs, des directeurs techniques et des professionnels d’entreprises de premier plan telles que Google, Microsoft, AWS, Red Hat, GitHub, Scopely, Figma et Spotify, qui offriront un aperçu exclusif des dernières tendances et de l’orientation technologique des prochaines années.

Elle comprendra également des créateurs de contenu et des communicateurs techniques de renom tels que Tim Roedenbroeker , spécialiste des technologies et du codage ; Adri Zip , créatrice de contenu numérique ; et Marcia Villalba , formatrice en technologies — tous inspirant et connectant les communautés de développeurs du monde entier en partageant leurs expériences et les nouvelles technologies.

Nouveautés en 2026 : nouveaux espaces, nouvelles opportunités

L’édition de cette année introduit deux espaces d’activités complémentaires, offrant différentes façons de découvrir Talent Arena : l’ espace ouvert , un espace accessible et participatif pour tous les visiteurs, et la zone XPRO , axée sur les connaissances avancées pour les développeurs et les professionnels des TIC.

L’espace XPRO offre un environnement spécialisé pour l’apprentissage, le réseautage et le développement professionnel, combinant espaces de coworking et de réunion avec un programme exclusif de plus de 70 conférences, 15 ateliers et hackathons. Les sessions présenteront les outils, les tendances et les analyses les plus récentes en matière de technologies, avec la participation d’experts tels que Sarah Armstrong , ancienne conseillère principale en sécurité chez Microsoft ; Matteo Bianchi , ingénieur chez GitHub ; Bianca Cefalo , PDG et cofondatrice de Space DOTS ; Pablo Jarillo-Herrero , physicien au MIT et pionnier de la recherche sur le graphène ; et Sven Peters , responsable de la promotion de l’IA chez Atlassian.

L’un des temps forts est la GSMA Open Gateway DevCon , le seul lieu où les développeurs peuvent explorer en profondeur l’univers des API de réseaux mobiles et découvrir concrètement comment créer des applications offrant une connectivité plus poussée, une évolutivité accrue et des expériences utilisateur optimisées. Par ailleurs, le hackathon GSMA Open Gateway , sponsorisé par Nokia, fait son grand retour après le succès de l’édition 2025, durant laquelle les développeurs ont conçu des solutions innovantes à l’aide des API de réseaux mobiles en conditions réelles, marquant ainsi une étape importante pour le secteur.

Par ailleurs, MWCapital , en collaboration avec le Barça Innovation Hub, organisera un hackathon en plein air. Ce hackathon, d’une durée d’une semaine, sera consacré à l’entraînement et à la stimulation de grands modèles de langage afin de développer des agents virtuels d’aide à l’analyse des matchs de football. Il se conclura lors de la Talent Arena.

Parmi les autres nouveautés accessibles à tous les visiteurs, citons la Zone de robotique , où les participants peuvent se familiariser avec des technologies de pointe, et la Zone de jeux , qui combine les dernières tendances en matière de jeux vidéo et de simulation avec des expériences interactives et immersives.

Comme lors de l’édition précédente, Talent Arena proposera des expériences technologiques ainsi que des espaces dédiés tels que le Skills Hub , axé sur les RH et le développement des compétences clés pour l’employabilité, et le Mentoring Zone , où les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés de professionnels expérimentés. Tous les participants auront, une fois de plus, accès au MWC et au 4YFN le jeudi 5 mars – une occasion idéale de découvrir directement l’écosystème tech et startup.

Barcelone, capitale européenne des talents numériques

Avec 130 000 professionnels des TIC 5dont 30 % sont internationaux°, les talents numériques représentent déjà 6 % de la population active de Barcelone. Depuis 2018, la ville a accueilli 62 000 nouveaux professionnels des technologies, consolidant ainsi le secteur numérique comme un moteur essentiel de l’emploi et un pilier de la croissance économique.

Cette dynamique souligne la nécessité de promouvoir la formation, la fidélisation et l’attraction des talents spécialisés. Dans ce contexte, Talent Arena s’est imposée comme la plateforme de référence pour la mise en relation des talents et de l’industrie – un événement majeur qui positionne Barcelone comme le pôle numérique de l’Europe du Sud, capable de répondre à la demande croissante de professionnels de la tech et de façonner l’avenir de l’économie numérique.

Source : Communiqué

