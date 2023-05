Tchad : lancement des travaux de la dorsale transsaharienne à fibre optique 

Partagez 1 Partages

Le gouvernement tchadien, en partenariat avec la Banque africaine de développement et l’Union européenne, a lancé les travaux de connexion du Tchad à la dorsale transsaharienne à fibre optique.

La Dorsale transsaharienne à fibre optique est un projet qui entre dans le cadre plus élargi du Projet multinational de la dorsale transsaharienne à fibre optique. Il consiste en la pose d’un linéaire à fibre optique de 1.510 kilomètres pour interconnecter le Niger, l’Algérie, le Nigeria et le Tchad.

Le raccordement du Tchad à la dorsale transsaharienne va contribuer à diversifier l’économie à travers une augmentation significative des recettes fiscales. Il permettra aussi de réduire considérablement le coût des transactions économiques et sociales, de rompre l’isolement numérique des zones rurales et de renforcer enfin l’intégration régionale.

Le projet qui va coûter 79 millions d’euros est cofinancé à hauteur de 29 millions d’euros par l’Union européenne. Un cofinancement administré par la Banque africaine de développement à travers une convention de délégation signée par les deux partenaires.

La composante tchadienne de la Dorsale transsaharienne à fibre optique consiste en la pose de la fibre sur une distance de 503 kilomètres, suivant un axe partant de Massaguet (Nord-Est du pays) en passant par Massakory, Ngouri, Mao, Rig-Rig, Daboua, jusqu’à la frontière nigérienne. Une boucle sera installée à N’Djamena pour permettre la connexion de nouveaux centres de données à des administrations nationales. Le projet va aussi permettre de créer des applications et de lancer des services numériques connexes, notamment dans les domaines de l’e-gouvernance et de l’administration.

Une fois achevé, le projet permettra d’augmenter la connectivité régionale avec les pays voisins et de soutenir une gamme de services électroniques. Les secteurs agricole, éducatif, sanitaire et du commerce vont être positivement impactés par ce projet, car il va créer de nouvelles opportunités notamment de nouveaux emplois et améliorer les revenus surtout dans les zones rurales.

D’après communiqué