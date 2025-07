TCL dévoile l’avenir de la vie connectée lors de son lancement régional en Afrique du Nord

Partagez 0 Partages



TCL Electronics, leader mondial des technologies grand public et première marque mondiale de mini téléviseurs LED, a officiellement présenté sa gamme de produits 2025 au marché nord-africain lors d’un événement de lancement régional historique qui s’est tenu le 8 juillet 2025 à Tunis. L’événement a rassemblé des partenaires clés, des dignitaires, des influenceurs et des médias de toute la région, célébrant une nouvelle ère de vie intelligente et d’innovation pour les foyers d’Afrique du nord.

L’innovation au service de la croissance en Afrique du Nord :

Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de TCL en Afrique du Nord, réaffirmant son engagement dans la région par l’introduction d’une gamme de produits haut de gamme comprenant des téléviseurs, des climatiseurs, des lave-linge et des réfrigérateurs. Chaque produit a été conçu dans un souci d’innovation, de performance et de pertinence régionale.

Présentation de l’avenir du divertissement à domicile

La soirée a été placée sous le signe de la gamme de téléviseurs de nouvelle génération de TCL, qui présente les avancées les plus récentes des technologies Mini LED et QLED.

Le téléviseur C6K QD-Mini LED, qui offre une précision des couleurs éclatantes et un contrôle du contraste ultrafin pour une expérience cinématographique à domicile, a été le premier à être présenté. Les modèles haut de gamme de la série P ont également été présentés, notamment le P7K de 75 pouces et le P8K de 85 pouces, ce dernier offrant un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, idéal pour les jeux et la clarté des mouvements ultra-fluides.

Le X955 MAX, l’écran phare de TCL, est venu enrichir la gamme avec une luminosité stupéfiante de 5 000 nits, établissant de nouvelles références en matière de brillance, de contraste et de réalisme de l’écran.

Ensemble, ces modèles soulignent l’engagement de TCL en faveur de solutions de divertissement immersives, prêtes pour l’avenir et adaptées aux consommateurs d’Afrique du Nord.

Des appareils électroménagers intelligents conçus pour la vie en Afrique du Nord

Au-delà des téléviseurs, TCL présente également ses appareils électroménagers de nouvelle génération, conçus pour une vie plus intelligente et plus saine.

Conçus pour le climat chaud et humide de la région, les climatiseurs BreezeIn Inverter offrent un refroidissement puissant et économe en énergie, tandis que le mode brise légère assure un confort sans flux d’air brutal – une caractéristique indispensable pour les maisons à forte fréquentation quotidienne.

Dans le domaine de la réfrigération, TCL a mis en avant ses modèles Side-by-Side et Cross Door, tous deux équipés de la technologie AAT et d’un design encastrable libre, offrant des solutions de stockage des aliments spacieuses, hygiéniques et élégantes.

La gamme était complétée par le lave-linge à chargement frontal de TCL doté de la technologie de moteur à entraînement direct (DD), qui offre un fonctionnement silencieux, une efficacité améliorée et une durabilité accrue, idéales pour les ménages à forte consommation de la région.

Une nouvelle norme en matière d’habitat intelligent

L’événement a offert aux participants une expérience exclusive des dernières innovations de TCL en combinant des démonstrations de produits, des vitrines immersives et des engagements interactifs.

Les invités ont pu constater de visu comment TCL remodèle la vie domestique moderne grâce à une fusion transparente de la technologie, du design et de la pertinence culturelle, renforçant ainsi sa position de marque de confiance et avant-gardiste en Afrique du Nord.

Source : Communiqué