Technologie : la Côte d’Ivoire pionnière de l’ère numérique responsable en Afrique de l’Ouest

La Côte d’Ivoire se positionne en pionnière de l’ère numérique responsable en Afrique de l’Ouest avec le déploiement d’une ambitieuse stratégie de communication. Portée par Le Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Amadou Coulibaly, cette initiative vise à révolutionner la manière dont les citoyens interagissent et utilisent les réseaux sociaux.

Intitulée “Responsabilité Numérique 225”, la stratégie vise à promouvoir une utilisation responsable et éthique des réseaux sociaux parmi les citoyens, tout en mettant l’accent sur l’éducation, la sensibilisation, et l’encouragement de l’innovation.

Cette initiative inédite positionne le pays comme un précurseur en la matière de sensibilisation et d’éducation numérique en Afrique de l’Ouest.

Lors de la conférence de presse, le ministre Amadou Coulibaly a déclaré : “Cette stratégie est une étape importante dans l’affirmation de la Côte d’Ivoire en tant que leader dans l’utilisation responsable des technologies numériques. Nous sommes déterminés à créer un environnement de confiance numérique pour tous nos citoyens. La Côte d’Ivoire est heureuse de prendre les devants dans cette initiative. En encourageant une utilisation responsable des réseaux sociaux, nous faisons un pas de géant vers un avenir numérique plus sûr et plus éclairé tant pour notre pays et que pour notre région.”

La stratégie de communication du ministère de la Communication et de l’Économie Numérique, repose sur plusieurs phases dont :

L’Éducation et Sensibilisation avec des ateliers, des séminaires et des formations qui seront organisés à travers le pays pour éduquer les citoyens sur l’importance d’une utilisation responsable des réseaux sociaux.

Le Renforcement des Compétences grâce à des programmes de formation seront mis en place pour renforcer les compétences des utilisateurs dans la création de contenus responsables et dans l’utilisation des outils numériques.

L’Engagement Communautaire avec la création d’une plateforme en ligne et l’organisation d’événements pour favoriser l’échange de connaissances et le partage des meilleures pratiques en matière d’utilisation des réseaux sociaux.

L’Innovation et Créativité, avec la mise en place d’un fonds de soutien pour les start-ups et les initiatives qui contribuent à une utilisation positive et responsable des réseaux sociaux.

Et enfin, les phases d’évaluation et d’amélioration continue qui reposent elles sur un processus d’évaluation intégré pour mesurer l’efficacité de la stratégie et apporter des améliorations en continu.

Ce projet pionnier en Côte d’Ivoire est un exemple de leadership dans la région, et positionne le pays comme un modèle dans la promotion d’une utilisation responsable et constructive des réseaux sociaux.

