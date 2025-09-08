En bref

Technologies intoPIX et Arkona signent un partenariat pour déployer une nouvelle technologie video IP

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


intoPIX , le principal fournisseur de solutions de compression d’images légères et à faible latence, et arkona technologies , l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures de base IP pour la production de diffusion, annoncent une étape importante dans le déploiement de JPEG XS avec le lancement de la nouvelle application JXS16 d’arkona pour la plate-forme BLADE//runner AT300.

Grâce à la technologie JPEG XS d’intoPIX, la nouvelle application JXS16 offre 16 canaux UHD d’encodage ou de décodage JPEG XS par carte AT300, doublant ainsi la densité de la génération précédente. Les diffuseurs peuvent configurer l’application de manière flexible en encodage 16x, décodage 16x ou encodage 8x + décodage 8x, offrant ainsi la densité UHD JPEG XS la plus élevée du marché.

Entièrement conforme à la norme SMPTE ST 2110-22, la solution offre une latence ultra-faible, une qualité visuelle sans perte et une utilisation efficace de la bande passante, permettant un transport IP fiable pour les flux de production en direct.

La plate-forme BLADE//runner d’Arkona, déjà largement déployée par les principaux fournisseurs de services de diffusion en direct, continue d’offrir ses puissantes capacités de passerelle IP non compressée, prenant en charge l’encapsulation/désencapsulation ST 2110-20, 30/31 et 40, ainsi que des fonctionnalités avancées de routage, de mélange et de synchronisation ainsi que des fonctionnalités améliorées de commutation et de traitement vidéo et audio.

Cette dernière étape importante reflète la collaboration solide et continue entre arkona et intoPIX, axée sur la fourniture d’infrastructures de diffusion IP évolutives, efficaces et prêtes pour l’avenir.

« Chez intoPIX, nous nous engageons à fournir à des partenaires comme Arkona la technologie JPEG XS de pointe qui permet un transport vidéo IP à faible latence et haute densité, tout en minimisant la bande passante, la consommation d’énergie et les besoins en infrastructure », a déclaré Jean-Baptiste Lorent, responsable du groupe Broadcast chez intoPIX, a déclaré Jean-Baptiste Lorent , directeur marketing et commercial chez intoPIX.

« En travaillant avec intoPIX, nous avons pu augmenter considérablement la densité de nos solutions JPEG XS, aidant les diffuseurs à passer à l’IP avec plus d’efficacité et de flexibilité », a ajouté Erling Hedkvist, Sales & Business Development chez arkona technologies.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Plus Populaires

10.1K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis
#secondary





4.5K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
4.2K
En bref

Google fusionne Chrome OS et Android : vers un OS unique pour tous les appareils
2.1K
En bref

Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie
2.0K
L'actuTHD

Tunisie : les alertes de piratage se multiplient, les experts appellent à la vigilance face aux campagnes de désinformation
2.0K
En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison
2.0K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.7K
En bref

Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années
1.4K
En bref

Pourquoi les détaillants du monde entier doivent se préparer à la prochaine vague de cyberattaques ?
1.2K
En bref

Ooredoo lance Ooredoo Privilèges
To Top