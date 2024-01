Telecom Egypt acquiert sa licence d’exploitation des services 5G

Partagez 0 Partages

Telecom Egypt a signé, mercredi 17 janvier 2024, un accord de licence pour l’exploitation des services 5G sur quinze ans pour une valeur totale de 150 millions de dollars.

Selon les médias égyptiens, le ministre égyptien des Communications et des Technologies, Amr Taalat, a affirmé que la licence accordée par le régulateur égyptien contribuera à consolider et accélérer les efforts de transformation digitale dans le pays.

Dans un communiqué publié à l’occasion, Telecom Egypt a affirmé que l’obtention de cette licence d’exploitation de la 5G profiterait à l’ensemble de l’économie et améliorera le classement international de l’Égypte dans le secteur des TIC.

Le directeur général de l’opérateur, Mohamed Nasr, a, lui, déclaré : « La 5G est l’épine dorsale du développement technologique futur et, lorsqu’elle sera combinée à d’autres technologies, par exemple les technologies de la fibre optique, elle révolutionnera notre vie quotidienne et transformera la façon dont les entreprises fonctionnent. Le fait d’être la première entreprise à recevoir cette licence renforce également la solidité de notre infrastructure et notre capacité à fournir le meilleur service sur le marché ».

NJ