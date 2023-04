Télécommunications : la data fixe gagne du terrain et contribue plus au CA du secteur

Partagez 1 Partages

Le marché des télécommunications a enregistré un chiffre d’affaires global de 946,12 millions de dinars au terme du quatrième trimestre de l’année 2022, soit une augmentation de 5,4% par rapport à la période correspondante en 2021, selon les chiffres publiés par l’Instance nationale des télécommunications (INT) dans son tableau de bord trimestriel.

Tunisie Telecom arrive en tête avec 339,9 millions de dinars de chiffre d’affaires. L’opérateur national a réalisé, ainsi, une hausse de 8,7% par rapport au quatrième trimestre de l’année 2021. Ooredoo Tunisie arrive deuxième avec un chiffre d’affaires de 320,6 millions de dinars, en baisse par rapport aux chiffres du quatrième trimestre 2021 (329,6 millions de dinars). Orange Tunisie, troisième du classement, a, lui, consolidé son chiffre d’affaires en comparaison avec l’année dernière passant de 185,1 millions de dinars au quatrième trimestre 2021 à 196 millions de dinars au quatrième trimestre 2022.

En termes de parts de marché, les chiffres demeurent relativement les mêmes entre 2021 et 2022. Tunisie Telecom a gratté quelques points de pourcentage. Ses parts de marché ont évolué passant de 37% à 39,7% entre le quatrième trimestre de l’année 2021 et la période correspondante en 2022. Ooredoo Tunisie a, lui, perdu quelques parts de marché. L’opérateur disposait de 37,4% des parts de marché au quatrième trimestre de l’année 2022 (40,8% en 2021). Les parts de marché d’Orange Tunisie demeurent stables avec une légère augmentation de 0,7%. Les parts de marché de l’opérateur sont passées de 22,2% au quatrième trimestre de 2021 à 22,9% à la période correspondante en 2022.

Toujours selon le même rapport ce sont la téléphonie mobile et la data mobile qui assurent la plus grande part de revenus pour le marché des télécommunications. La téléphonie mobile et la date mobile représentaient respectivement 30,7% et 31,6% du total du chiffre d’affaires du secteur au quatrième trimestre de l’année 2022. Cependant, en comparaison avec le quatrième trimestre de l’année 2021, la participation de la téléphonie mobile et de la data mobile au chiffre d’affaires des télécommunications a diminué de quelques points de pourcentage. Les deux segments représentaient respectivement 31,8 et 34,3% du chiffre d’affaires du secteur.

La data fixe gagne, en effet, du terrain. Celle-ci représentait au quatrième trimestre de l’année écoulée, 27,5% du chiffre d’affaires du secteur, soit une augmentation de 3,7% par rapport au quatrième trimestre de 2021. En une année, le taux de pénétration de la data fixe (résidentielle) par cent ménages a connu une bonne évolution passant de 44,4% à 50,2%

Les deux autres segments (téléphonie mobile et data mobile) continuent, eux, d’afficher de bonnes performances. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a évolué passant de 132% au quatrième trimestre de 2021 à 134,7% à la période correspondante en 2022. Celui de la data mobile a, aussi, augmenté passant de 83% au quatrième trimestre de 2021 à 89,3% au quatrième trimestre de 2022.

Nadya Jennene