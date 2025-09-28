Telefónica a investit 77 milliards d’euros dans le déploiement des infrastructures au cours des 10 dernières années

Partagez 0 Partages

Les Objectifs de développement durable (ODD) ont maintenant dix ans et Telefónica a réalisé des progrès significatifs pour améliorer la vie des citoyens en investissant 77 milliards d’euros dans le déploiement d’infrastructures et de services durables, résilients et de qualité. Cela a facilité l’accès et l’inclusion, généré des emplois de qualité et favorisé le développement économique des sociétés où Telefónica opère.

« Pour Telefónica, les Objectifs de développement durable représentent un levier pour renforcer notre compétitivité et enrichir notre proposition de valeur. Progresser en accord avec les ODD contribue à la durabilité de l’entreprise, ainsi qu’à notre transformation. Dans ce contexte, la digitalisation responsable devient un élément clé pour accélérer la conformité », déclare Elena Valderrábano, directrice mondiale du développement durable (ESG) chez Telefónica.

Parmi les 17 objectifs des ODD, l’opérateur de télécommunications se concentre sur l’objectif 9 (industrie, innovation et infrastructures) comme pierre angulaire de sa stratégie de croissance pour tous. Au cours des dix dernières années, Telefónica a œuvré pour rendre les réseaux de communication accessibles à tous, en milieu urbain comme rural, et a contribué à fournir des technologies numériques abordables et accessibles à tous.

À cet effet, Telefónica compte actuellement près de 350 millions d’accès ; le groupe a atteint 81,4 millions de points d’accès (PP) avec des connexions FTTH et dispose également du plus grand déploiement de réseau très haut débit au monde après la Chine. L’entreprise a atteint une couverture mobile 4G de 98 % sur ses marchés clés et offre une couverture haut débit mobile dans les zones rurales, par exemple 95 % en Espagne, 99 % en Allemagne et 85 % au Brésil.

L’Espagne est le pays où le déploiement de fibre optique est le plus important de l’entreprise, permettant la transformation numérique et l’arrêt du réseau cuivre, leader européen des connexions haut débit et en faisant une référence en matière de connectivité avancée.

La technologie au service de l’humain

Ces déploiements ont favorisé l’inclusion numérique dans les pays où Telefónica est implantée. Pour y parvenir, d’autres objectifs, tels que l’ODD 4 (Éducation) et l’ODD 5 (Égalité des sexes), sont essentiels pour contribuer à réduire la fracture numérique dans tous les domaines sociaux et éducatifs grâce aux programmes de la Fundación Telefónica. Rien qu’en 2024, ces programmes ont bénéficié à 1,16 million de personnes formées pour améliorer leur employabilité.

De même, des progrès ont été réalisés dans des domaines tels que la diversité. En 2015, 19,1 % des femmes occupaient des postes de direction au sein de l’entreprise, et aujourd’hui, en 2025, ce chiffre atteint 34 %.

La décarbonisation, la voie vers une planète plus verte

Le changement climatique est un enjeu central, car il peut compromettre la réalisation des Objectifs de développement durable dans leur ensemble. Telefónica s’identifie à son pilier « Construire un avenir plus vert », reconnaissant l’ampleur du défi et agissant avec ambition face à l’urgence dans ce domaine, en se concentrant principalement sur quatre des ODD environnementaux de l’Agenda. Son objectif de zéro émission nette d’ici 2040 marque son Plan d’action pour le climat et devance de dix ans les accords internationaux.

Entre 2015 et 2024, l’opérateur a réduit ses émissions de CO2 de 52 %, chaîne de valeur comprise, et sa consommation d’énergie par unité de trafic de 90 %. Ces résultats ont été obtenus malgré une forte croissance de la numérisation et du volume de données transitant par ses réseaux de télécommunications.

Source : Communiqué

