Telefónica Empresas développe son plus grand projet de Smart City en Espagne pour numériser le tourisme

Telefónica Empresas a déployé aux Canaries son plus grand projet de villes intelligentes d’Espagne. Pour la première fois, 13 municipalités des îles de Fuerteventura, Grande Canarie, Lanzarote et Tenerife, regroupées au sein de l’Association des municipalités touristiques des Canaries (AMTC), utiliseront la technologie pour numériser leur modèle touristique.

Cette initiative, appelée « Canary Green », permet le déploiement d’une solution mobile pionnière pour les touristes et les résidents de ces villes, qui intègre cinq fonctionnalités promouvant le respect de l’environnement dans les municipalités d’Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Mogán, Pájara, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Santiago del Teide, Teguise, Tías et Yaiza.

Ainsi, l’application « Canary Green App » comprend : « Green Alert », à partir de laquelle informer facilement les autorités des incidents qui ont un impact sur l’environnement ; « e-Maps », une carte interactive avec des points d’intérêt de la destination pour trouver des itinéraires durables pour atteindre le lieu que vous souhaitez visiter ; « Good Market », une plateforme d’entreprises qui connecte les utilisateurs aux services et produits de l’écosystème commercial local certifiés durables ; « Green Backpack », une solution qui calcule l’empreinte carbone générée lors de la visite et la possibilité de la compenser par d’autres actions plus respectueuses de l’environnement, et « Green Coins », un système de fidélité qui récompense les touristes qui font un usage durable de leur séjour et qui peut être échangé contre diverses expériences, produits et services locaux.

Pour mettre en œuvre cette initiative innovante, un système modulaire d’intelligence touristique (SIT) a été créé. Déployé sur Thinking City, la plateforme de Telefónica Espagne pour les villes intelligentes, il permet aux responsables du tourisme d’accéder à un tableau de bord regroupant toutes les données collectées grâce à 12 indicateurs créés spécialement pour ce projet et provenant de diverses sources, telles que l’administration ou d’autres portails. Certains indicateurs concernent les recherches et les réservations, la concentration touristique ou les nuitées.

Carmen Gloria Rodríguez Falcón, directrice des administrations publiques et des grands clients des îles Canaries chez Telefónica, souligne : « Dans ce projet ambitieux, la technologie a facilité la mise en œuvre d’un modèle opérationnel pour ces municipalités, flexible et adaptable à chaque territoire. Cela nous permettra de le déployer à l’avenir et de générer des richesses pour les municipalités tout en préservant l’environnement. »

Carmen de Miguel y Barrio, responsable du Secrétariat technique général de l’AMTC, ajoute : « Canary Green est né du constat que l’aspect environnemental attirait davantage de touristes dans les îles, intégrant un nouveau modèle touristique qui va au-delà du modèle traditionnel du soleil et de la plage et s’inscrit dans le programme de décarbonisation des îles Canaries. Grâce à cette approche, nous pouvons promouvoir un tourisme durable tout en utilisant nos ressources de manière équilibrée. »

Déploiement de quatre plans en 2025

Cette initiative, qui a débuté l’année dernière et s’inscrit dans le cadre du programme de décarbonisation des îles Canaries pour 2030, prévoit le déploiement de quatre plans en 2025 pour préserver et utiliser les ressources naturelles de manière équilibrée, avec une gestion économique et territoriale en conséquence.

Le premier plan fait référence à la transition verte et durable, avec l’incorporation de dispositifs qui améliorent la gestion du littoral et le dimensionnement des plages et des parkings ; le deuxième vise à améliorer l’efficacité énergétique, avec l’implantation de bornes de recharge et de points de recharge pour véhicules électriques et l’amélioration de l’éclairage public ; le troisième promeut la transition numérique avec « Canary Green App » ; et le quatrième est axé sur la compétitivité avec la mise en œuvre d’actions de communication, de sensibilisation et de certifications touristiques pour tous les publics concernés : des entreprises et organismes publics aux touristes et résidents.

Telefónica España réalise depuis plus de 15 ans des propositions basées sur sa plateforme citoyenne et connecte actuellement des territoires de notre pays où vivent plus de 20 millions de personnes.

L’Association des municipalités touristiques des Canaries (AMTC) a vu le jour en 2016 et est née du respect de la diversité et de la singularité de chaque destination, unies par la volonté de défendre les intérêts communs qui les caractérisent comme « municipalité touristique ». Elle est actuellement composée de 14 localités.

Source : Communiqué