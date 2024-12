Telefónica et Epic Games proposent Fortnite et l’Epic Games Store sur les appareils Telefónica

Partagez 0 Partages



Telefónica, l’un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications au monde, et Epic Games, le créateur de Fortnite, ont annoncé aujourd’hui un partenariat à long terme pour rendre Fortnite et l’Epic Games Store plus accessibles sur des millions d’appareils Android de Telefónica. Dans le cadre de ce partenariat, l’Epic Games Store sera désormais préinstallé sur tous les nouveaux appareils Android compatibles du réseau Telefónica en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Mexique et en Amérique latine hispanophone. Les joueurs pourront désormais télécharger plus facilement Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe ainsi que des jeux tiers à l’avenir. Ce n’est qu’un début, et au cours de l’année prochaine, les entreprises prévoient d’étendre le partenariat et d’apporter davantage d’avantages aux joueurs mobiles sur l’ensemble du réseau Telefónica.

Le partenariat entre Telefónica et Epic Games a des racines profondes. Telefónica a été le premier opérateur mobile à introduire la facturation directe par l’opérateur dans l’Epic Games Store. Telefónica et Epic Games ont également créé une expérience musicale interactive sans précédent dans Fortnite avec l’O2 Arena pendant la pandémie, qui a attiré plus de 10,8 millions de joueurs.

Lorena Senador-Gómez, directrice des partenariats et des appareils de Telefonica, a déclaré : « Avec cette collaboration avec Epic Games, nous renforçons notre relation et allons encore plus loin dans la fourniture d’expériences numériques de haute qualité, accessibles et innovantes à nos clients ».

Michael Modon, directeur principal des partenariats de croissance pour Epic Games, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Telefonica, les joueurs pourront désormais accéder à l’Epic Games Store et à Fortnite directement sur leurs appareils Android. Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration avec Telefonica pour apporter encore plus d’avantages aux joueurs. »

Cette alliance stratégique vise à offrir un écosystème plus compétitif aux acteurs Android, leur offrant un choix au-delà des marchés d’applications conventionnels.

Source : Communiqué