Telefónica et Halotech promeuvent la sécurité industrielle intelligente aux USA grâce à l’IoT et à l’IA

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Telefónica, par le biais de sa filiale numérique Telefónica Tech, et Halotech ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à transformer numériquement la sécurité des travailleurs et les opérations industrielles aux États-Unis. Les deux entreprises font évoluer le modèle de sécurité traditionnel, passant d’une gestion réactive à une gestion prédictive basée sur l’analyse de données en temps réel grâce à l’Internet des objets (IoT) et à l’intelligence artificielle.

Le partenariat entre les deux entreprises permettra à Telefónica d’offrir des services plus nombreux et de meilleure qualité à ses clients grâce au lancement aux États-Unis d’une nouvelle solution technologique complète qui combine sa connectivité IoT gérée, via sa plateforme Kite, avec les fonctionnalités de « Halotech AI ».

« Halotech AI » est une plateforme SaaS de pointe conçue pour gérer la sécurité au travail des opérateurs de terrain travaillant dans des conditions environnementales difficiles au sein de contextes industriels complexes, et qui s’intègre nativement aux appareils intelligents HALO I (casque intelligent pour la mobilité du futur), HALO III (appareil portable adaptable à tout opérateur) et HALO III+ (une version avancée pour les environnements très exigeants tels que les mines ou les plateformes pétrolières).

La connectivité IoT de Telefónica garantit la connexion permanente des appareils HALO et la transmission d’informations en temps réel, tandis que sa plateforme Kite facilite leur gestion centralisée. De plus, la fonctionnalité IoT Data Ready de Kite permet de transformer les données générées en informations exploitables et facilite leur intégration, leur traitement et leur transmission sécurisée des appareils IoT vers « Halotech AI ».

Grâce à cette combinaison, la plateforme d’intelligence artificielle « Halotech AI » peut offrir des fonctionnalités avancées telles que les alertes SOS, la détection automatique des chutes, la géolocalisation en temps réel, la surveillance environnementale (température, gaz, bruit ou stress thermique), les périmètres virtuels intelligents, le contrôle des zones à risque, les systèmes anti-collision et le suivi des opérateurs sur le terrain.

Cette solution complète s’adapte à différents environnements réglementaires et industriels, et ce, dans divers secteurs et domaines d’activité clés aux États-Unis, tels que l’énergie, la construction, les mines, le raffinage et les villes intelligentes. Sa mise en œuvre permet aux organisations de gérer de manière centralisée les objets connectés portés par leurs employés et d’extraire facilement et en toute sécurité les données pour analyse grâce à Kite et IoT Data Ready.

Les données extraites des appareils intelligents et traitées par la plateforme « Halotech AI » facilitent la prise de décision en temps réel et l’analyse prédictive, réduisant ainsi les accidents du travail jusqu’à 60 %. Elles contribuent également à améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité des employés, et garantissent la conformité aux réglementations en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail, permettant aux organisations de transformer la santé et la sécurité au travail en une gestion intelligente et connectée, pilotée par les données.

Luis Lepe Márquez, directeur de Telefónica Tech aux États-Unis, explique : « Ce partenariat avec Halotech renforce notre engagement à bâtir une société plus sûre en mettant notre expertise au service des défis quotidiens des entreprises grâce à la technologie. Il représente une avancée majeure dans notre ambition de devenir le principal interlocuteur des citoyens, des entreprises et des administrations publiques pour les technologies numériques. En intégrant Halotech AI à notre offre aux États-Unis, nous permettons à nos clients de transformer les activités quotidiennes de leurs employés en données de manière simple et fluide, et de convertir ces données en informations exploitables pour améliorer la sécurité et l’excellence opérationnelle au sein de leurs entreprises. »

Manuel Marín, PDG mondial de Halotech, déclare : « Nous assistons à une transformation structurelle de la manière dont les entreprises abordent la sécurité. En combinant la connectivité mondiale de Telefónica Tech à l’intelligence artificielle de Halotech, nous passons d’une approche réactive aux incidents à une approche proactive de leur prévention. Notre mission est claire : sauver des vies, réduire les risques et transformer les opérations industrielles à grande échelle. »

Source : Communiqué

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