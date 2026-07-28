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Telefónica et Harrison.ai unissent leurs forces pour faciliter le diagnostic des radiographies pulmonaires grâce à l’IA

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Telefónica, par le biais de sa filiale Telefónica Tech, s’est associée à la société mondiale de technologies de la santé Harrison.ai pour proposer en Espagne une solution basée sur l’intelligence artificielle qui assistera les professionnels de la santé lors du processus de diagnostic des radiographies pulmonaires.

La solution technologique intègre un algorithme d’aide au diagnostic capable d’analyser les radiographies pulmonaires, d’identifier automatiquement jusqu’à 124 signes cliniques (dont les nodules pulmonaires pour faciliter le dépistage du cancer du poumon) et de détecter d’autres affections critiques à un stade précoce.

L’algorithme d’intelligence artificielle utilisé a été entraîné à partir des données de plus de 780 000 radiographies pulmonaires, chacune ayant été analysée indépendamment par au moins trois radiologues qualifiés afin de garantir des diagnostics d’une qualité et d’une fiabilité élevées. De plus, cet algorithme est certifié dispositif médical selon le marquage CE IIb, ce qui représente le plus haut niveau de sécurité en matière d’aide au diagnostic. En effet, il est autorisé à traiter des pathologies pouvant mettre en danger la vie des patients et garantit sa conformité aux exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité définies par la législation de l’Union européenne.

La solution s’intègre aux systèmes et infrastructures de santé existants grâce aux services professionnels des experts en intelligence artificielle et en données de Telefónica, qui veillent à ce que la technologie soit adaptée aux spécificités techniques et cliniques de chaque système de santé. L’entreprise propose également des services de maintenance et d’assistance continue.

Carlos Martínez, responsable des données et de l’IA chez Telefónica Tech, explique : « L’intégration de l’intelligence artificielle en radiologie représente une avancée majeure vers des modèles de soins plus efficaces et performants, où la technologie devient un allié des professionnels de santé pour offrir des soins plus rapides, plus précis et personnalisés. Grâce à cette nouvelle solution, que nous proposons déjà à plusieurs services de santé régionaux, nous poursuivons le développement de nos services et progressons vers notre objectif : devenir le principal point d’accès aux technologies numériques pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Telefónica Tech pour mettre une IA validée cliniquement et évolutive à la disposition des professionnels de santé en Espagne », déclare le Dr Aengus Tran, PDG et cofondateur de Harrison.ai. Il ajoute : « La présence de Telefónica en Espagne nous permet de réaliser notre objectif : réduire les inégalités d’accès aux soins. Notre ambition est simple : aider les cliniciens à détecter plus tôt des maladies comme le cancer du poumon, à prioriser les cas les plus urgents et à garantir qu’aucun signe ne passe inaperçu. »

Cette solution d’aide au diagnostic permet aux professionnels de santé d’améliorer la prise en charge des patients en optimisant les délais de réponse, en simplifiant les processus et en favorisant le dépistage précoce de maladies telles que le cancer du poumon. L’intelligence artificielle joue un rôle d’outil d’aide à la décision, mais c’est le professionnel de santé qui conserve le dernier mot quant à l’évaluation du patient et au choix du traitement le plus approprié.

Les services d’urgences et de soins primaires pourront consulter les diagnostics générés par l’intelligence artificielle via une interface web. Celle-ci sert de premier filtre médical et contribue à réduire les consultations inutiles chez les spécialistes. De plus, la solution s’intègre aux systèmes et aux listes de patients que le radiologue doit consulter, lui permettant ainsi de personnaliser la catégorisation selon le niveau d’urgence et de prioriser les cas les plus urgents.

Source : Communiqué

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