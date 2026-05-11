Telefónica et l’Université polytechnique de Madrid signent un nouvel accord dans le domaine des technologies quantiques

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Telefónica et l’Université polytechnique de Madrid (UPM) ont officialisé aujourd’hui la création d’une nouvelle Unité commune de recherche (UCR) dédiée aux technologies quantiques. Les deux entités renforcent ainsi la collaboration stratégique qu’elles entretiennent depuis plus de dix ans dans le domaine des communications avancées.

L’accord a été signé par le recteur de l’UPM, Óscar García Suárez, et Juan José Marfil Márquez, directeur du Réseau, des Technologies de l’Information et de la Télévision chez Telefónica, lors d’un événement institutionnel qui souligne l’engagement commun en faveur de la recherche de pointe et du développement de solutions innovantes dans le domaine des communications quantiques.

Cette nouvelle unité de recherche conjointe (URC), basée à l’École supérieure technique d’ingénieurs informaticiens de l’UPM et rattachée au groupe d’information quantique GIICC, vise à consolider et à développer plus de douze années de collaboration entre les deux entités dans ce domaine émergent. Il s’agit de la deuxième URC entre Telefónica et l’UPM, après celle existante axée sur les communications de données.

Les unités de recherche conjointes (URC) sont des accords de collaboration stables entre entreprises et organismes de recherche publics, leur permettant d’agir comme une seule équipe sur des initiatives financées par l’Union européenne. Ce modèle facilite le développement de projets à fort impact et renforce le transfert de connaissances entre le monde universitaire et le monde de l’entreprise.

Dans le cas de la nouvelle JRU, la collaboration entre Telefónica et UPM a été essentielle dans presque tous les principaux projets européens de communications quantiques depuis 2016, notamment des initiatives telles que CIVIQ, OPENQKD, DISCRETION et EuroQCI-Espagne qui contribuent à renforcer les capacités technologiques de l’Europe et à progresser vers une plus grande souveraineté numérique.

De plus, les deux entités participent activement aux processus de normalisation internationaux, notamment au sein de l’ETSI, l’Institut européen des normes de télécommunications, une collaboration qui contribue à définir l’avenir de ces technologies.

Cette alliance s’inscrit également dans le cadre de la promotion des initiatives nationales en communications quantiques, domaine où l’UPM joue un rôle de premier plan en tant que centre de recherche de référence, et a coordonné le plan complémentaire pour les communications quantiques. Telefónica a piloté des projets clés, tels que le déploiement de l’un des premiers réseaux expérimentaux privés de fibre optique dans la région métropolitaine de Madrid (TEFQCI), et a activement collaboré au déploiement de l’écosystème MADQCI, contribuant ainsi à des avancées pionnières en Europe.

De plus, cette collaboration intègre l’écosystème d’innovation grâce à la participation de startups et de PME spécialisées telles que Qoolnet, une spin-off de l’UPM, et QCentroid, une entreprise axée sur les plateformes d’accès à l’informatique quantique, élargissant ainsi le champ des développements technologiques et facilitant leur application pratique.

Juan José Marfil, directeur Réseau, Informatique et Télévision chez Telefónica, déclare : « Cet accord témoigne du caractère novateur de Telefónica et de sa volonté d’offrir aux entreprises, aux particuliers et aux administrations publiques le meilleur accès aux technologies numériques. Nous sommes très fiers de poursuivre notre collaboration avec UPM au développement de la recherche et des solutions basées sur les technologies quantiques. »

Óscar García Suárez, recteur de l’Université polytechnique de Madrid, déclare : « Les technologies quantiques sont au cœur d’une nouvelle révolution ; grâce à cet accord, l’UPM renforce son rôle de chef de file dans le transfert de ces technologies à l’industrie. L’UPM est très fière d’avoir accompagné Telefónica tout au long de son parcours et de s’engager dans le développement conjoint de solutions innovantes qui placeront l’Espagne et l’Europe à l’avant-garde de la transformation technologique fondée sur la physique quantique. »

Avec cette nouvelle unité de recherche commune (URC), Telefónica et l’UPM renforcent leur engagement en faveur du développement de technologies de rupture qui seront essentielles à l’avenir des télécommunications, positionnant ainsi l’Espagne comme un acteur important dans le domaine des communications quantiques à l’échelle européenne et internationale.

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