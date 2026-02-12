Telefónica et Nokia collaborent pour accélérer l’adoption des API réseau grâce à l’IA agentique

Partagez 0 Partages

Telefónica a annoncé une collaboration avec Nokia visant à explorer l’utilisation de méthodes d’IA agentique avancées pour accélérer l’adoption des API réseau. Les deux entreprises participent activement à l’initiative GSMA Open Gateway, qui promeut des API réseau ouvertes et interopérables afin de soutenir l’innovation dans le secteur des télécommunications.

Cette initiative conjointe vise à tester deux protocoles d’IA émergents : le protocole Agent-à-Agent (A2A) et le protocole de contexte de modèle (MCP). Le protocole A2A permet à plusieurs agents d’IA de coordonner des flux de travail complexes en découvrant, communiquant et collaborant de manière dynamique, tandis que le protocole MCP standardise l’accès des systèmes d’IA aux outils et données externes de façon cohérente et sécurisée. En intégrant ces protocoles, Telefónica et Nokia ambitionnent de simplifier l’exposition et l’utilisation des API réseau, facilitant ainsi la création et la mise en œuvre de nouveaux services par les partenaires industriels et les développeurs. Cette collaboration contribuera à définir comment l’IA peut transformer le réseau pour permettre de nouveaux modèles de monétisation, et comment l’économie des agents sera adoptée dans les années à venir, ouvrant la voie à un écosystème de monétisation entièrement basé sur les agents.

Le développement a débuté par des tests d’un agent de prévention de la fraude bancaire en laboratoire. La plateforme de test de Telefónica utilise un serveur MCP fourni par la plateforme d’exposition réseau de Nokia pour exposer les API réseau et d’autres ressources utiles à l’application de prévention de la fraude bancaire, telles que l’échange de carte SIM et d’appareil. La plateforme Network as Code de Nokia agrège ensuite ces fonctionnalités de Telefónica afin de simplifier leur mise à disposition aux développeurs d’applications de la banque, selon un format A2A. Les deux entreprises prévoient de tester conjointement de nombreux autres cas d’utilisation.

« Telefónica s’engage à promouvoir l’innovation ouverte dans l’exposition et l’automatisation des réseaux. En collaborant avec Nokia pour tester ces protocoles d’IA avancés, nous préparons le terrain pour une adoption plus rapide et plus évolutive des API réseau. Être prêt à exposer des agents d’IA est essentiel pour continuer à monétiser nos capacités », a déclaré Cayetano Carbajo, directeur Cœur, Transport et Écosystème chez CTIO , s’exprimant au nom de Telefónica . « Notre objectif commun est de faciliter l’accès aux services pour nos partenaires et développeurs, afin de permettre l’émergence d’une nouvelle génération de services basés sur des réseaux programmables. »

« En collaboration avec Telefónica, nous démontrons comment l’IA agentielle peut accélérer significativement l’adoption des API réseau », a déclaré Shkumbin Hamiti, responsable de la plateforme de monétisation réseau chez Nokia . « En combinant les protocoles d’IA aux plateformes Network Exposure et Network as Code de Nokia, nous offrons un accès sécurisé et cohérent aux fonctionnalités réseau et permettons aux agents d’IA de coordonner des flux de travail complexes de bout en bout. Il en résulte une expérience utilisateur intuitive et conviviale pour les développeurs, qui rapproche notre secteur d’un écosystème de monétisation piloté par les agents. »

Les deux entreprises partageront les enseignements tirés de cette initiative avec l’ensemble du secteur afin de favoriser la standardisation et d’accélérer la croissance de l’écosystème. Cette collaboration souligne l’engagement continu de Telefónica en faveur d’une innovation responsable et son rôle de chef de file dans la promotion de l’adoption concrète de l’IA et des API réseau à l’échelle mondiale.

Source : Communiqué

