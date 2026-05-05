Telefónica et Sateliot unissent leurs forces pour apporter la connectivité 5G par satellite aux secteurs stratégiques

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Telefónica España, opérateur leader de services de réseaux mobiles 5G privés, a signé un accord de collaboration avec Sateliot, opérateur leader de télécommunications par satellite 5G NTN IoT, pour déployer la technologie 5G NR (New Radio) dans l’espace. Ce déploiement permettra d’étendre la couverture aux zones reculées, maritimes et non connectées, tout en facilitant le déploiement de services critiques pour les applications de sécurité et de défense.

Cette collaboration vise à développer des solutions basées sur la norme 5G NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), renforçant ainsi les capacités actuelles de la 5G NB-IoT (Internet des objets à bande étroite). Grâce à ce partenariat, une nouvelle architecture hybride est créée, combinant réseaux mobiles terrestres et satellites en orbite basse (LEO). Cette approche permettra d’étendre les réseaux terrestres existants et les zones de couverture tactique 5G, et d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans des secteurs stratégiques.

L’accord prévoit également le développement conjoint de projets pilotes technologiques et de fonctionnalités avancées de connectivité par satellite 5G NR destinées aux communications critiques, afin de valider l’interopérabilité entre différents types de réseaux et de renforcer la résilience et la couverture mondiale dans des scénarios complexes.

Dans ce cadre, Sateliot apportera sa plateforme de connectivité par satellite basée sur des satellites LEO pour ses capacités et services de télécommunications IoT 5G NTN, tandis que Telefónica contribuera à l’adaptation de la 5G NR au secteur de la défense et de la sécurité, y compris les capacités d’intégration avec les réseaux 5G terrestres et l’interopérabilité requise pour les applications militaires.

Selon Javier López Gutiérrez, directeur de la défense et de la sécurité chez Telefónica España, « l’association des capacités satellitaires de Sateliot et de nos déploiements de bulles 5G SA nous permettra d’étendre la connectivité terrestre au domaine spatial, renforçant ainsi la couverture et la résilience dans les environnements critiques. Cette approche jette également les bases de futures capacités de communication directe avec les appareils, étendant la connectivité au-delà des environnements traditionnels. »

Pour Jaume Sanpera, PDG et fondateur de Sateliot, « cette alliance représente une étape stratégique pour étendre la connectivité 5G depuis l’espace. L’intégration de notre réseau 5G NTN à l’infrastructure terrestre de Telefónica permettra d’étendre la couverture aux zones reculées et de prendre en charge des cas d’usage critiques, tels que l’Internet des objets industriel et la surveillance des infrastructures, ainsi que les services de logistique, d’énergie, maritimes et de sécurité. Nous sommes convaincus que cet accord servira de référence aux autres opérateurs pour favoriser la convergence entre les réseaux satellitaires et terrestres. »

Cette collaboration n’est pas la première entre les deux entreprises. En juillet 2023, elles ont démontré conjointement la faisabilité de la convergence entre les réseaux mobiles et satellitaires grâce à un test de bout en bout, supervisé par l’ESA, qui a validé l’itinérance standard entre le réseau de Telefónica et le réseau LEO de Sateloit à l’aide d’une carte SIM classique, ouvrant la voie à des services IoT avec une continuité transparente entre la connectivité terrestre et satellitaire.

D’après communiqué

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