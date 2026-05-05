En bref

Telefónica et Sateliot unissent leurs forces pour apporter la connectivité 5G par satellite aux secteurs stratégiques

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Telefónica España, opérateur leader de services de réseaux mobiles 5G privés, a signé un accord de collaboration avec Sateliot, opérateur leader de télécommunications par satellite 5G NTN IoT, pour déployer la technologie 5G NR (New Radio) dans l’espace. Ce déploiement permettra d’étendre la couverture aux zones reculées, maritimes et non connectées, tout en facilitant le déploiement de services critiques pour les applications de sécurité et de défense.

Cette collaboration vise à développer des solutions basées sur la norme 5G NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), renforçant ainsi les capacités actuelles de la 5G NB-IoT (Internet des objets à bande étroite). Grâce à ce partenariat, une nouvelle architecture hybride est créée, combinant réseaux mobiles terrestres et satellites en orbite basse (LEO). Cette approche permettra d’étendre les réseaux terrestres existants et les zones de couverture tactique 5G, et d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans des secteurs stratégiques.

L’accord prévoit également le développement conjoint de projets pilotes technologiques et de fonctionnalités avancées de connectivité par satellite 5G NR destinées aux communications critiques, afin de valider l’interopérabilité entre différents types de réseaux et de renforcer la résilience et la couverture mondiale dans des scénarios complexes.

Dans ce cadre, Sateliot apportera sa plateforme de connectivité par satellite basée sur des satellites LEO pour ses capacités et services de télécommunications IoT 5G NTN, tandis que Telefónica contribuera à l’adaptation de la 5G NR au secteur de la défense et de la sécurité, y compris les capacités d’intégration avec les réseaux 5G terrestres et l’interopérabilité requise pour les applications militaires.

Selon Javier López Gutiérrez, directeur de la défense et de la sécurité chez Telefónica España, « l’association des capacités satellitaires de Sateliot et de nos déploiements de bulles 5G SA nous permettra d’étendre la connectivité terrestre au domaine spatial, renforçant ainsi la couverture et la résilience dans les environnements critiques. Cette approche jette également les bases de futures capacités de communication directe avec les appareils, étendant la connectivité au-delà des environnements traditionnels. »

Pour Jaume Sanpera, PDG et fondateur de Sateliot, « cette alliance représente une étape stratégique pour étendre la connectivité 5G depuis l’espace. L’intégration de notre réseau 5G NTN à l’infrastructure terrestre de Telefónica permettra d’étendre la couverture aux zones reculées et de prendre en charge des cas d’usage critiques, tels que l’Internet des objets industriel et la surveillance des infrastructures, ainsi que les services de logistique, d’énergie, maritimes et de sécurité. Nous sommes convaincus que cet accord servira de référence aux autres opérateurs pour favoriser la convergence entre les réseaux satellitaires et terrestres. »

Cette collaboration n’est pas la première entre les deux entreprises. En juillet 2023, elles ont démontré conjointement la faisabilité de la convergence entre les réseaux mobiles et satellitaires grâce à un test de bout en bout, supervisé par l’ESA, qui a validé l’itinérance standard entre le réseau de Telefónica et le réseau LEO de Sateloit à l’aide d’une carte SIM classique, ouvrant la voie à des services IoT avec une continuité transparente entre la connectivité terrestre et satellitaire.

D’après communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

2.8K
En bref

Habib Ben Lallahom nommé Directeur Général de BEE Internet





2.4K
En bref

NGI Zero : des financements européens pour l’open source, avec un relais en Tunisie
2.0K
En bref

L’Union internationale des télécommunications annonce l’édition 2026 du AI for Good Global Summit
2.0K
L'actuTHD

IA, GPU, connectivité et souveraineté : Lacina Koné trace la feuille de route africaine au Mobile World Congress 2026
1.9K
En bref

Algérie : l’ARPCE lance un appel à la concurrence pour deux licences d’Internet via Sat Leo (NGSO)
1.9K
En bref

Blackout équipements réseau américains en Iran : panne ou outil de guerre ?
1.9K
En bref

Orange Tunisie innove encore et lance Orange Satellite, sa nouvelle solution d’Internet par satellite GEO
1.9K
En bref

GlobalNet dément toute compromission de ses bases de données après une alerte du CERT financier
1.8K
En bref

Orbital fixe la date de sa première mission d’essai visant à placer des centres de données d’IA en orbite terrestre basse.
1.8K
En bref

Data mobile en Tunisie – Janvier 2026: la croissance tirée par les gros consommateurs, le chiffre d’affaires en forte hausse
1.8K
En bref

Tribune : Pourquoi les services en ligne deviennent (presque) tous moins bons avec le temps
1.7K
En bref

Sateliot lance une levée de fonds de série C de 100 millions d’euros pour financer le déploiement de sa constellation de satellites
1.7K
L'actuTHD

DigiClub Ep187 : Pourquoi le management reste le maillon faible de la transformation digitale en Tunisie ?
1.7K
En bref

IA agentique : la NGMN Alliance trace la feuille de route vers des réseaux mobiles autonomes
1.7K
En bref

5G Standalone, IA et 6G : Ce que les opérateurs africains doivent anticiper dès maintenant
1.6K
En bref

En marge du GITEX Africa, la Mauritanie met en avant Houwiyeti et ses services de passeport en ligne
1.6K
L'actuTHD

OpenSignal : 5G, IA et satellites, ce que le MWC26 dit vraiment de l’état du secteur
1.6K
L'actuTHD

Télécoms 2026 : l’IA s’impose, la 5G cherche son ROI, le satellite attend
1.6K
En bref

Meta dévoile Tribe V2, un modèle d’IA capable d’anticiper l’activité du cerveau
1.6K
En bref

MWC 2026 : IA, storytelling et expérience client, Sparks esquisse le futur du marketing basé sur l’expérience
To Top