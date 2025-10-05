Telefónica lance le premier déploiement opérationnel 5G au sein d’un groupe maritime permanent de l’OTAN

Partagez 0 Partages



Telefónica a lancé une expérimentation opérationnelle (OPEX) innovante axée sur l’utilisation des réseaux 5G à bord d’un navire du Groupe naval permanent de l’OTAN, placé sous le commandement du Commandement maritime de l’OTAN (MARCOM), basé à Northwood (Royaume-Uni). Il s’agit du premier déploiement opérationnel de la 5G au sein d’un groupe naval permanent de l’OTAN.

Depuis le 14 septembre, Telefónica, en collaboration avec un réseau de partenaires espagnols engagés dans la souveraineté technologique nationale – dont Atika Technologies, fournisseur du cœur 5G, et Ravenloop, leader du cyberrenseignement – ​​et Nokia, a commencé à déployer un nœud 5G à bord du navire de l’OTAN. Cette initiative intègre une architecture réseau hautement sécurisée, des capacités d’opérations à distance, un support technique continu et un programme de formation spécialisé pour l’équipage, créant ainsi un environnement technologique de pointe dans le domaine de la défense maritime.

Ce système permet au navire de maintenir des communications sécurisées, ultra-rapides et à faible latence avec les autres navires du groupe naval, y compris les systèmes sans pilote tels que les drones, les véhicules de surface et les sous-marins autonomes. Grâce au déploiement d’un réseau 5G privé, la flotte peut accéder à des services de communication de haute qualité sans dépendre des réseaux publics ni de la connectivité satellitaire, garantissant ainsi son autonomie et sa résilience opérationnelles.

Ce projet pilote, qui se déroule jusqu’en décembre, évalue la faisabilité opérationnelle et les avantages stratégiques du déploiement d’un réseau 5G privé à bord d’une force navale de l’OTAN sur plusieurs mois. Il renforce également la résilience opérationnelle des forces navales alliées et sert de catalyseur à l’intégration d’autres technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’informatique de pointe, la gestion autonome des drones et la maintenance prédictive des plateformes.

L’OTAN a déjà intégré la technologie 5G de Telefónica [1] aux missions alliées afin de fournir des communications tactiques au commandement interarmées du cyberespace et aux forces déployées, reflétant la reconnaissance par l’Alliance de la 5G comme une technologie transversale capable de transformer numériquement ses forces armées sur terre, dans le cyberespace, dans l’aérospatiale et désormais dans les domaines maritimes. L’extension de la 5G à l’environnement maritime, jusqu’à présent inexplorée sur le plan opérationnel, représente une avancée majeure en termes de connectivité, de commandement et de contrôle renforcés, et permet des opérations multi-domaines plus efficaces.

Enfin, cette initiative représente une avancée technologique significative dans les capacités de défense actuelles de l’OTAN et une étape importante pour Telefónica et ses partenaires, qui sont reconnus pour leur position à l’avant-garde de la mise en œuvre de la 5G à usage militaire dans les forces armées, l’Union européenne et l’OTAN.

Source : Communiqué

