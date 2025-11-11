Telefónica, Nokia et l’UPV démontrent, à travers un projet pilote, que la bande des 6 GHz est adaptée aux communications mobiles

Partagez 0 Partages



Telefónica, Nokia et l’Université polytechnique de Valence (UPV) franchissent une nouvelle étape dans l’évolution des communications mobiles grâce à un projet pilote utilisant la partie supérieure de la bande des 6 GHz (6 425-7 125 GHz, 3GPP n° 104). Cette bande est considérée comme essentielle par les principaux opérateurs de télécommunications européens, dont Telefónica, pour garantir l’avenir de la connectivité mobile numérique en Europe et le lancement des futurs services de nouvelle génération.

Cette avancée technologique majeure a eu lieu au sein du laboratoire holographique 5G, créé conjointement par Telefónica, Nokia et l’institut de recherche iTEAM de l’UPV sur le campus Vera, un environnement pionnier en Europe pour l’expérimentation des technologies sans fil avancées et de leurs applications. Ce laboratoire sert de banc d’essai pour les cas d’usage de la 6G, notamment les communications immersives telles que la réalité étendue et l’holographie.

La bande des 6 GHz est essentielle pour garantir l’avenir de la connectivité mobile en Europe, et

Elle offre une bande passante nettement supérieure à celle de la bande 5G principale, la bande 3,5 GHz, ce qui se traduit par des vitesses plus élevées, une plus grande capacité et une plus grande efficacité dans le déploiement du réseau, permettant l’introduction de nouveaux services avancés.

La bande des 6 GHz exploitera des antennes actives à MIMO massif d’ordre supérieur (c’est-à-dire un plus grand nombre d’antennes d’émission et de réception) par rapport à celles généralement utilisées à 3,5 GHz. Ceci permettra de concentrer le signal et de maintenir la couverture en milieu urbain et périurbain, tout en augmentant significativement la capacité du réseau. Ce gain compense les pertes de propagation plus importantes dues à l’utilisation d’une fréquence plus élevée.

Cette combinaison de capacité accrue et de couverture efficace avec la bande 6 GHz offre la possibilité de lancer la 6G à l’avenir en Europe sur une bande qui n’est pas utilisée par les générations précédentes de systèmes mobiles.

Résultats pilotes

Des équipements de pointe ont été utilisés lors de l’essai, notamment une antenne active Nokia dotée de la technologie MIMO massive. Les résultats ont démontré que cette bande de fréquences peut offrir une couverture similaire à celle de la bande 3,5 GHz, en tirant parti de l’emplacement des stations de base existantes. Elle permet ainsi une augmentation significative de la densité de trafic grâce à un déploiement réseau efficace et offre les performances requises pour les futurs services de nouvelle génération.

Avec cet essai, Telefónica, Nokia et l’UPV réaffirment leur engagement à développer des technologies au service de l’économie et de la société en Espagne et en Europe.

• Gerardo Rovira, directeur de l’accès mobile et du cœur de réseau chez Telefónica Espagne, déclare : « Ce projet pilote marque une étape importante dans la recherche sur les réseaux de nouvelle génération. L’Espagne est une fois de plus à la pointe de la technologie, démontrant que la bande des 6 GHz nous permettra non seulement de répondre à la demande croissante de données de la manière la plus efficace, mais est également essentielle pour garantir le spectre nécessaire au futur déploiement de la 6G. »

• Álvaro Sánchez, directeur commercial chez Nokia, déclare : « La disponibilité de la totalité de la bande 6 GHz ouvre la voie à une nouvelle ère pour la connectivité mobile. Cette démonstration de faisabilité confirme que la 6G peut être déployée efficacement sur la bande 6 GHz, renforçant ainsi la connectivité numérique en Espagne et permettant le déploiement des services des réseaux du futur. »

• David Gómez-Barquero, professeur à l’UPV, directeur adjoint d’iTEAM et responsable du laboratoire, explique : « Le laboratoire holographique 5G iTEAM-UPV est désormais une référence européenne pour la validation des applications immersives, l’un des cas d’usage les plus prometteurs pour la future 6G. Grâce à cette collaboration, notre laboratoire, situé dans la Cité polytechnique de l’innovation, se positionne comme une infrastructure clé pour les communications 6G du futur et est devenu l’un des premiers bancs d’essai mondiaux pour cette technologie. »

Une partie de l’équipe du projet européen IMAGINE-B5G, qui fait partie du programme Smart Networks and Services (SNS) (subvention n° 101096452), auquel participent UPV, Nokia et Telefónica, a collaboré au projet pilote.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages