Telefónica nommée deuxième entreprise la plus durable au monde dans le classement mondial 2025 du magazine TIME

Telefónica a été reconnue, dans la deuxième édition du classement élaboré par Time et Statista , comme la deuxième entreprise la plus durable au monde, parmi les 500 plus engagées en matière de durabilité.

Telefónica est le premier opérateur de télécommunications au monde et la première entreprise espagnole dans ce classement qui évalue et identifie les entreprises leaders en matière de développement durable. L’entreprise a gagné sept places et obtenu un score de 87,68, soit près de sept points de plus que lors de l’édition précédente.

« Cette reconnaissance témoigne de l’intégration profonde du développement durable dans notre modèle économique et de notre engagement en faveur de la transparence. De plus, elle nous encourage à continuer d’intégrer les critères ESG dans chacune de nos décisions et à montrer la voie en matière de digitalisation responsable », déclare Elena Valderrábano, directrice mondiale du développement durable (ESG) de Telefónica.

Le classement , préparé en collaboration avec la société de données Statista, est basé sur une méthodologie rigoureuse, dans laquelle sont évalués les engagements climatiques alignés sur des initiatives telles que le SBTi ainsi que les aspects sociaux de la diversité et du talent, ainsi que la transparence et la qualité des rapports de durabilité des entreprises.

Les entreprises évaluées se distinguent par leurs normes élevées en matière d’émissions opérationnelles, d’efficacité dans la consommation d’énergie et par la priorité accordée à l’utilisation des énergies renouvelables.

La note obtenue par Telefónica est soutenue, entre autres, par son ambitieux objectif de décarbonation, vérifié par l’initiative SBTi, visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2040, y compris la chaîne de valeur ; des initiatives telles que le Programme d’engagement des fournisseurs (SEP) et les solutions numériques Eco Smart, qui aident les entreprises et les citoyens à minimiser leur impact environnemental ; la reconnaissance du CDP, depuis onze ans, comme l’une des entreprises leaders (liste A) en matière de gestion du changement climatique ; ses projets d’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies 100 % renouvelables dans ses principales opérations ; son engagement en faveur de la diversité avec 40 % de femmes au conseil d’administration et 34 % aux postes de direction, ainsi que le doublement du nombre d’employés en situation de handicap. Et, de manière générale, pour l’intégration de la durabilité dans ses modèles économiques, un aspect crucial de cette évaluation réalisée par TIME et Statista.

D’après communiqué