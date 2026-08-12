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Telefónica renforce la connectivité sur plus de 2 700 sites pour soutenir l’éclipse solaire

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Telefónica a lancé un plan de surveillance et de renforcement de son réseau mobile en prévision de l’éclipse solaire qui aura lieu mercredi prochain, le 12 août, et qui sera visible dans plusieurs endroits d’Espagne.

L’opérateur, qui a commencé à planifier cette initiative pour l’éclipse il y a cinq mois, a analysé la couverture réseau sur plus de 400 points d’observation notifiés par les communautés autonomes.

Pour répondre à la demande exceptionnelle de connectivité attendue des observateurs nationaux et internationaux sur les lieux de l’éclipse solaire, Telefónica a prévu des travaux de configuration et d’optimisation spécifiques dans 31 provinces et sur 2 756 sites répartis sur les milliers de kilomètres que traversera l’Espagne lors de la prochaine éclipse solaire. L’éclipse sera particulièrement visible en Aragon, dans les Asturies, aux Baléares, en Cantabrie, en Castille-La Manche, en Castille-et-León, en Catalogne, dans la Communauté de Madrid, dans la Communauté valencienne, en Galice, à La Rioja, en Navarre et au Pays basque.

Ces mesures de configuration du réseau mobile en prévision de l’éclipse consistent pour Telefónica à reconfigurer intelligemment les paramètres techniques de ses stations de base, en les adaptant à la demande de trafic. Ainsi, le réseau redistribue la capacité des équipements et la bande passante afin de garantir aux utilisateurs un accès fiable et sans interruption au service.

Juan José Marfil, directeur du réseau, des technologies de l’information et de la télévision chez Telefónica España, souligne : « Cet effort technique reflète notre engagement quotidien, car Telefónica s’efforce toujours d’être la meilleure passerelle pour les citoyens vers les technologies numériques, en garantissant des services plus nombreux et de meilleure qualité sur le meilleur réseau. »

Plan d’été

Ce renforcement des capacités pour l’éclipse solaire fait partie du plan d’été de Telefónica, qui comprend cette année plus de 500 mesures visant à moderniser les infrastructures existantes et à réaliser de nouveaux déploiements dans 34 sites clés le long de la côte espagnole, ainsi qu’à couvrir et optimiser 440 événements grâce à des mesures d’optimisation et, en outre, à déployer plusieurs unités mobiles dans différentes régions d’Espagne pour les événements les plus fréquentés.

Source : Communiqué

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