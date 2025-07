Telefónica Tech étend ses services d’IA en proposant Perplexity au segment des entreprises

Partagez 0 Partages



Telefónica Tech , l’unité commerciale numérique de Telefónica, s’associe à Perplexity, le moteur de recherche basé sur l’IA qui répond aux requêtes des utilisateurs en langage naturel et au format conversationnel, pour fournir le service « Perplexity Enterprise Pro » au segment interentreprises en Espagne.

Telefónica Tech propose le service Perplexity Enterprise Pro à ses clients professionnels et le complète par des services professionnels pour les aider à le mettre en œuvre et à en tirer pleinement parti. De plus, lors du lancement du service, Telefónica Tech proposera un programme pilote de trois mois aux entreprises souhaitant l’essayer.

Perplexity Enterprise Pro est un moteur de recherche qui, en analysant en temps réel les informations provenant d’Internet, de ses propres données et de sources internes, réduit considérablement le temps de recherche et fournit à l’utilisateur une réponse vérifiable, avec citations et contenu multimédia. Il offre également un nombre illimité de requêtes assistées par la recherche pour affiner les questions et fournir la meilleure réponse, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations à tout moment.

Avec ce nouveau service, Telefónica Tech met à disposition de ses clients une plateforme de recherche basée sur l’IA avec authentification unique (SSO), qui facilite un accès rapide et sécurisé aux systèmes de l’entreprise et garantit la confidentialité des données en s’engageant à ne pas l’utiliser pour former son Large Language Model (LLM) et à supprimer les requêtes effectuées après sept jours.

En termes de sécurité, Perplexity Enterprise Pro est certifié SOC2, ce qui garantit des contrôles efficaces pour protéger les données clients dans le cloud, ainsi qu’un modèle de gestion des utilisateurs facilitant l’ajout et la suppression de membres à l’équipe. La version Entreprise de Perplexity envoie également des alertes aux clients pour assurer le contrôle des documents.

Telefónica Tech offre une valeur ajoutée grâce à ses services professionnels, qui accompagnent les entreprises depuis la phase pilote jusqu’au déploiement à grande échelle de leurs solutions d’IA. Grâce à des formations personnalisées, un accompagnement spécialisé et un accompagnement continu, elle garantit une adoption efficace et sécurisée, alignée sur les objectifs de l’entreprise. Cette couche de services permet d’optimiser le retour sur investissement d’outils comme Perplexity Enterprise Pro et d’accélérer leur impact sur la productivité.

Alberto Sempere, directeur des services, de l’innovation et des partenariats chez Telefónica Tech, déclare : « Nous continuons d’élargir notre portefeuille de services d’IA sur le lieu de travail afin d’offrir à nos clients B2B les outils les plus avancés pour optimiser l’efficacité et la productivité de leurs entreprises. Perplexity Enterprise Pro répond aux requêtes complexes en quelques minutes, permettant aux entreprises d’accélérer leur prise de décision tout en respectant des exigences de sécurité strictes. »

Emily Jorgens, responsable des partenariats d’entreprise chez Perplexity, déclare : « Chaque jour, les entreprises du monde entier prennent des décisions qui se chiffrent en milliards de dollars. Perplexity est un outil précieux pour elles grâce à notre engagement constant envers des réponses précises et fiables basées sur l’IA. Telefónica est un partenaire naturel pour proposer Perplexity Pro, car ils comprennent parfaitement les besoins des décideurs d’entreprise. »

Offre complète et spécifique pour chaque type de client

L’alliance entre Telefónica Tech et Perplexity pour le segment B2B renforce la relation entre les deux entreprises (Telefónica et Perplexity) et permet à Telefónica d’entrer sur le marché avec une offre large et spécifique pour chaque type de client.

Telefónica renforce ainsi son engagement en faveur de la démocratisation de l’intelligence artificielle et consolide son alliance stratégique avec Perplexity. La relation entre Telefónica et Perplexity a débuté en octobre dernier, lorsque Wayra (la société de capital-risque de Telefónica) a annoncé son investissement dans Perplexity.

L’entreprise offre également à ses clients B2C en Espagne, au Brésil, au Royaume-Uni et en Colombie un abonnement gratuit de 12 mois à Perplexity Pro grâce à un accord signé avec Global Partnerships & Devices. Cet accord s’inscrit dans la stratégie du groupe Telefónica visant à faciliter l’accès aux technologies d’IA de pointe sur tous les marchés où il est présent. En Espagne, Movistar est devenue la première marque commerciale du marché des télécommunications à proposer les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle pour la téléphonie mobile et fixe, ainsi que pour la téléphonie convergente, en proposant Perplexity Pro à tous ses clients depuis janvier dernier. Telefónica Tech s’associe désormais à la start-up américaine pour proposer la version entreprise de son moteur de recherche (Perplexity Enterprise Pro) avec des fonctionnalités avancées au segment B2B.

Source : Communiqué