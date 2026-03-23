Telefónica Tech favorise des alliances clés pour intégrer l’informatique quantique aux applications d’IA du monde réel

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Telefónica Tech a annoncé aujourd’hui une alliance avec trois nouveaux partenaires stratégiques (Qilimanjaro Quantum Tech, QCentroid et Multiverse Computing) afin de développer davantage son offre complète en informatique quantique et son intégration avec les technologies d’intelligence artificielle avancées. Cette nouvelle alliance renforce la position déjà établie de l’entreprise dans ces technologies et favorise un écosystème européen souverain qui aidera les secteurs public et privé en Espagne et dans le reste de l’Europe à relever plus efficacement les défis commerciaux.

L’alliance des capacités de l’informatique quantique et de l’intelligence artificielle optimisée offre un avantage concurrentiel en permettant le développement de modèles d’IA plus compacts et efficaces, la simplification des processus complexes et l’amélioration des temps d’apprentissage. Ceci facilite le déploiement local de modèles d’IA optimisés et d’architectures plus performantes, contribuant ainsi à une souveraineté technologique renforcée et à une meilleure protection des données.

Telefónica Tech possède une expertise reconnue en analyse avancée, gouvernance des données et déploiement de solutions d’IA, ainsi qu’en intégration de ces technologies dans des environnements métiers complexes, garantissant ainsi l’évolutivité, la sécurité et l’industrialisation des projets. Grâce à ces nouveaux partenariats, l’entreprise technologique enrichit son offre de services avec des compétences complètes en matériel quantique, logiciels spécialisés, plateformes d’orchestration multi-matériels et services professionnels.

Cette expansion de l’écosystème de partenaires liés à ces technologies renforce la stratégie de Telefónica dans les technologies quantiques, qui repose sur trois axes de travail : l’informatique quantique, avec des partenaires tels qu’IQM avec lequel elle a travaillé pour déployer l’un des premiers ordinateurs quantiques en Espagne ; la sécurité post-quantique en partenariat avec des entreprises telles qu’IBM ; et les communications quantiques, avec des investissements réalisés dans des entreprises telles que LuxQuanta par le biais de Wayra, la branche investissement de Telefónica.

Applications de l’informatique quantique et de l’IA

L’association de technologies telles que l’informatique quantique et l’IA permettra de résoudre les problèmes des clients plus rapidement et avec plus de précision, car elle réduit considérablement le temps nécessaire pour obtenir une réponse acceptable et trouve des solutions plus précises parmi un grand nombre de possibilités.

L’écosystème de technologies quantiques et d’intelligence artificielle de Telefónica Tech, qui combine ses propres capacités à celles de Qilimanjaro Quantum Tech, QCentroid et Multiverse Computing, ainsi que d’IQM, d’IBM et de LuxQuanta, garantit aux clients la possibilité de mener à bien tout projet d’IA, quelle que soit sa complexité, en bénéficiant de l’expertise nécessaire à chaque étape du déploiement. Parmi ces projets :

Prototypage rapide et validation de concept (PoC) : grâce à un accès immédiat et unifié à tous les types de matériel quantique disponibles dans le cloud, aux simulateurs et aux bibliothèques d’algorithmes avancés, les clients peuvent valider leurs idées et cas d’usage en quelques semaines, simplifiant ainsi l’accès à l’écosystème quantique. Ceci réduit les risques et accélère la prise de décision, permettant un développement beaucoup plus agile et un peaufinage des solutions avant la production.

Développement de solutions d’IA avancées et optimisation : les clients peuvent contracter la conception et le déploiement de modèles hybrides, combinant des algorithmes d’apprentissage automatique avancés et d’informatique quantique, appliqués à l’optimisation des processus, aux simulations avancées et même à la compression des modèles d’IA pour une exécution efficace sur des dispositifs périphériques (les données sont stockées et traitées au plus près de leur origine) ou dans le cloud.

Recherche appliquée et amélioration opérationnelle : la complémentarité des portefeuilles et la précision de l’IA avancée permettent une amélioration opérationnelle significative dans des secteurs tels que la banque, l’énergie ou la logistique.

Un accompagnement complet : les clients bénéficient d’une équipe multidisciplinaire et d’un accès aux meilleures technologies et méthodologies du marché pour couvrir efficacement toutes les phases des projets : de l’identification des opportunités et de l’analyse de faisabilité à l’intégration, la formation et le support continu.

D’après communiqué

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