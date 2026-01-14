Telefónica Tech lance une solution pour un contrôle privé et sécurisé des informations personnelles

Partagez 0 Partages

Telefónica Tech , la branche numérique de Telefónica, lance une solution d’identité auto-souveraine basée sur des identifiants vérifiables pour aider les entreprises et les organismes publics à s’adapter et à mettre en œuvre le nouveau cadre juridique et technique de l’Union européenne pour l’identité auto-souveraine (SSI), dont le projet de référence est le portefeuille EUDI, qui entrera en vigueur fin 2026 dans tous les États membres.

L’identité auto-souveraine (SSI) représente une révolution dans la gestion des informations personnelles en offrant aux individus un contrôle total sur l’identité qu’ils présentent aux services numériques. Ils pourront ainsi décider quelles informations les concernant sont visibles, qui y a accès et quand, sous la forme d’une attestation vérifiable. D’une part, elle permet de gérer et de contrôler de manière sécurisée et confidentielle les identifiants numériques (données personnelles, pièces d’identité, certifications, qualifications, etc.). D’autre part, elle fournit aux organisations des outils pour émettre, valider et révoquer efficacement les identifiants et les attributs, garantissant ainsi l’interopérabilité et la conformité réglementaire, et facilitant des processus plus agiles, sécurisés et transparents.

La solution d’identité auto-souveraine de Telefónica Tech met en œuvre ces principes et permet aux organisations d’émettre, de vérifier et de gérer des justificatifs d’identité vérifiables que les utilisateurs stockent sur leurs appareils. Ainsi, par exemple, lors de l’inscription au recensement, l’émetteur sera la mairie, qui, au lieu d’envoyer un PDF, pourra délivrer le justificatif sous forme de document électronique que les citoyens pourront télécharger sur leur appareil et utiliser pour prouver leur domicile à toute personne qui en fait la demande.

De plus, Telefónica Tech propose des services professionnels pour accompagner ses clients tout au long du processus d’adoption technologique, en mettant même à leur disposition son service blockchain TrustOS afin de renforcer la traçabilité et la transparence concernant le partage d’une attestation, son émetteur et sa validité ou sa révocation.

Elena Gil Lizasoain, directrice de l’IA et des données chez Telefónica Tech, explique : « Notre solution d’identité auto-souveraine est conçue pour aider les administrations publiques et les entreprises privées à anticiper le nouveau cadre européen et à permettre à leurs employés, clients et citoyens de garder le contrôle des informations personnelles qu’ils partagent sur Internet. Notre identité est un atout essentiel, et nous devons garantir une transparence absolue tout au long de son cycle de vie en facilitant son transfert et son utilisation par des tiers, mais uniquement lorsque cela est nécessaire. »

Utilisations commerciales multiples

La solution d’identité auto-souveraine de Telefónica Tech permet aux utilisateurs de prouver leur identité en toute sécurité grâce à leurs identifiants vérifiables. Les organisations qui mettent en œuvre cette solution n’auront qu’à présenter un code QR à l’utilisateur pour qu’il le scanne et présente ainsi son identifiant vérifiable depuis son appareil.

Le développement de l’identité auto-souveraine offre de multiples applications dans le monde des affaires. D’une part, il permet aux utilisateurs de choisir quand utiliser leurs identifiants, de ne fournir que les informations nécessaires et de garantir un partage de données sécurisé et légitime. D’autre part, les entreprises obtiennent des données vérifiées par des tiers sur les individus, ce qui prévient les cas d’usurpation d’identité.

Les cas d’utilisation possibles incluent l’obtention d’identifiants et de certificats numériques (état civil, permis de conduire, résidence dans les zones ZBE, etc.), la vérification de l’âge (avec cette solution, les utilisateurs n’ont pas besoin de présenter leur carte d’identité avec toutes leurs informations pour prouver qu’ils sont majeurs, mais seulement une preuve cryptographique garantissant qu’ils ont plus de 18 ans), la gestion des accès dans les locaux d’infrastructures privées, restreintes ou critiques, et la lutte contre la fraude dans les processus d’achat en ligne.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages