Telefónica Tech renforce la cybersécurité des entreprises avec la solution de micro-segmentation d’Akamai

Face à la prolifération des cybermenaces dans un environnement de plus en plus connecté, Telefónica Tech a annoncé l’intégration de la solution Akamai Guardicore Segmentation à son portefeuille de services de cybersécurité. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la protection des entreprises en limitant les risques liés aux attaques sophistiquées, notamment les ransomwares et les mouvements latéraux dans les réseaux.

Dans un communiqué publié à l’occasion, l’entreprise a expliqué que cette solution basée sur les principes du Zero Trust permettrait une visualisation en temps réel de l’activité des infrastructures IT et appliquerait des politiques de micro-segmentation précises pour bloquer immédiatement toute tentative d’intrusion.

Grâce à l’intelligence artificielle, la solution cartographie les actifs, identifie les comportements anormaux et segmente dynamiquement les ressources critiques afin d’empêcher la propagation des attaques.

En adoptant cette approche, les entreprises bénéficient de plusieurs avantages :

Protection avancée contre les ransomwares en cloisonnant les systèmes sensibles,

Sécurisation des environnements multicloud et des data centers,

Contrôle et restriction des communications entre applications pour limiter la surface d’attaque,

Prévention des attaques avancées grâce à la détection et au blocage des mouvements latéraux des cybercriminels.

En complément de cette solution, Telefónica Tech propose son expertise pour l’implémentation et l’exploitation du service. Grâce à un réseau de plus de 2 500 experts en cybersécurité, opérant depuis son Digital Operations Center (DOC) et ses Security Operations Centers (SOC), l’entreprise garantit un accompagnement sur mesure et une surveillance continue des infrastructures IT.

