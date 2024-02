Telefonica, Vodafone et Orange lancent deux APIs pour la lutte contre la fraude en ligne

Partagez 0 Partages

Les principaux opérateurs de téléphonie mobile espagnols, Orange, Telefonica et Vodafone, ont lancé deux nouveaux services conçus pour aider les développeurs à lutter contre la fraude en ligne et à protéger les identités numériques des clients de la téléphonie mobile.

Ces deux nouveaux services développés dans le cadre de l’initiative mondiale GSMA Open Gateway sont axés sur l’amélioration de la sécurité numérique : la vérification du numéro et le SIM Swap (escroquerie de l’échange de cartes SIM), selon un communiqué de la GSMA.

Ils seront déployés lors du Mobile World Congress (MWC) qui se tient à Barcelone, en Espagne, du 26 au 29 février.

Ces API permettront aux équipes de développeurs et aux partenaires de créer de nouvelles couches intelligentes d’authentification, de vérification et de sécurité pour les abonnés des opérateurs. Cela aidera les entreprises, telles que les institutions financières et les détaillants en ligne, à lutter contre l’usurpation d’identité en améliorant l’authentification des utilisateurs.

Le service de vérification du numéro permet de vérifier le numéro de téléphone mobile d’un utilisateur en fournissant la prochaine génération d’authentification forte et d’expérience utilisateur. Il s’agit d’une voie d’évolution simple pour toute entreprise qui utilise des numéros mobiles et des mots de passe à usage unique par SMS. Au lieu de s’appuyer sur les SMS, la vérification du numéro peut être activée de manière transparente et automatique pour vérifier l’identité d’un utilisateur. Cela permet non seulement d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, mais aussi d’atténuer les problèmes potentiels, comme le fait que les utilisateurs ne reçoivent pas de SMS ou qu’ils rencontrent des difficultés en raison de leur manque de familiarité avec la technologie.

Pour ce qui du changement de carte SIM, le service permet d’atténuer les attaques de prise de contrôle de compte par les fraudeurs à travers la carte SIM du propriétaire du compte en utilisant des techniques d’ingénierie sociale et des données personnelles volées. Par exemple, au moment d’une transaction financière, une institution financière peut vérifier si la relation entre le numéro de téléphone du client et la carte SIM a été récemment modifiée, ce qui l’aide à décider d’approuver ou non la transaction.

Lancée lors du MWC 2023, l’initiative GSMA Open Gateway représente un changement de paradigme dans la manière dont l’industrie mondiale des télécommunications conçoit et met sur le marché de nouvelles applications mobiles et des services immersifs et numériques.

Il s’agit d’un cadre commun et ouvert entre les opérateurs qui permet aux développeurs et aux fournisseurs de services Cloud de créer plus facilement des applications et des services plus sûrs qui communiquent de manière transparente les uns avec les autres. Cela se fait par le biais de points d’accès uniques et programmables aux réseaux mobiles, connus sous le nom d’API.

Jusqu’aujourd’hui, 42 groupes d’opérateurs mobiles du monde entier, représentant 237 réseaux mobiles et 65% des connexions mondiales, font déjà partie de l’initiative.

