Telenor IoT et Satellite annoncent un partenariat pour permettre une connectivité IoT terrestre-satellite transparente

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Telenor IoT, fournisseur mondial de premier plan de connectivité IoT, et Sateliot, la principale constellation de satellites en orbite basse (LEO) basée sur la norme 5G, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique. Cette collaboration représente une étape majeure dans l’extension de la couverture IoT mondiale, permettant aux appareils NB-IoT standard de passer facilement des réseaux terrestres aux réseaux satellitaires sans matériel propriétaire ni intégration personnalisée.

En dehors des zones peuplées, la couverture géographique demeure limitée, voire inexistante, dans de nombreuses régions du monde. Pour les applications nécessitant une couverture dans des zones telles que les océans, les montagnes et les régions agricoles ou industrielles isolées, il convient d’envisager d’autres moyens de communication que la connectivité mobile.

Traditionnellement, les objets connectés fonctionnant dans ces zones rurales nécessitaient du matériel spécifique aux satellites, des intégrations complexes ou des solutions propriétaires coûteuses. La solution satellitaire de Sateliot change la donne.

La technologie de Sateliot est le premier réseau satellitaire conçu pour fonctionner de manière transparente avec les appareils NB-IoT standard utilisés également au sol par les entreprises. Grâce à la conformité des satellites LEO de Sateliot avec la norme 3GPP Release 17 5G NTN (réseau non terrestre) , les appareils peuvent se connecter aux satellites sans aucune modification, antenne personnalisée ni micrologiciel spécifique (à condition qu’ils soient compatibles avec cette version 3GPP).

Ce partenariat vise à permettre des solutions IoT mondiales et résilientes qui combinent le meilleur des deux mondes : la couverture mobile terrestre là où elle existe et la connectivité par satellite partout ailleurs .

Cela ouvre la voie à de nouveaux cas d’utilisation dans divers secteurs, tels que :

– Agriculture : suivi des équipements, surveillance des conditions du sol et des conditions météorologiques sur des terres agricoles isolées.

– Maritime : liaison des navires, des bouées et des cargaisons en mer.

– Transport et logistique : suivi en temps réel des actifs sur des itinéraires éloignés.

– Énergie et services publics : surveillance des pipelines, des parcs éoliens et des infrastructures électriques.

– Environnement et faune sauvage : soutien aux capteurs et aux stations de recherche dans les zones naturelles reculées.

Des tests concluants menés en Espagne ont démontré que les cartes SIM IoT de Telenor peuvent rester connectées au réseau satellitaire de Satellite pendant de longues périodes, garantissant ainsi une connectivité fiable et sécurisée. L’alliance continuera de s’étendre avec des tests dans plusieurs pays.

Source : Communiqué

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