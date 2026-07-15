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Téléphonie mobile : Le marché du satellite « Direct-to-Device » (D2D) s’apprête à peser 138 milliards de dollars d’ici 2035

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Alors que le secteur des télécommunications bascule progressivement vers le réseau 5G Avancé et prépare l’arrivée de la 6G, une révolution silencieuse s’opère au-dessus de nos têtes. La connectivité directe par satellite pour les smartphones grand public, appelée Direct-to-Device (D2D), s’impose comme la nouvelle frontière des réseaux mobiles.

Selon une analyse récente publiée par Stewart Marsh, Head of Satellite & Space à Cambridge Consultants, un cabinet de conseil en haute technologie (filiale de Capgemini), le marché mondial des réseaux non terrestres (NTN) devrait atteindre le chiffre astronomique de 138 milliards de dollars d’ici 2035.

L’enjeu ? Permettre à n’importe quel smartphone standard ou objet connecté (IoT) de basculer instantanément sur un réseau satellite lorsqu’il se trouve hors de portée des antennes relais terrestres (zones blanches, haute mer, déserts), le tout sans nécessiter de matériel ou d’antenne spécifique sur l’appareil de l’utilisateur.

Des défis techniques colossaux en orbite

Si la promesse commerciale fait rêver les opérateurs, la mise en œuvre à grande échelle relève du casse-tête technique. Connecter un téléphone de poche à un satellite défilant à toute vitesse en orbite basse (LEO) pose plusieurs problèmes majeurs :

  • L’atténuation du signal due aux distances gigantesques.

  • La gestion de l’énergie, les batteries des smartphones et les panneaux des satellites ayant des capacités limitées.

  • L’effet Doppler provoqué par le déplacement ultra-rapide des satellites, qui perturbe la fréquence du signal.

  • Les interférences radio, particulièrement complexes à gérer dans des zones denses comme l’Europe.

L’Intelligence Artificielle et les antennes “Phased Array” à la rescousse

Pour dépasser ces obstacles, le secteur mise sur les technologies de rupture (deep tech). Deux innovations majeures s’imposent :

  1. Les antennes à balayage électronique (Phased Array) : Elles permettent d’ajuster des faisceaux ultra-précis en temps réel (beamforming) pour cibler les smartphones au sol et maintenir un débit de données élevé.

  2. L’intégration native de l’IA : Les futurs réseaux s’appuieront sur l’intelligence artificielle pour orchestrer le passage fluide du réseau terrestre au réseau satellite, prédire les pannes, optimiser le routage des données en orbite et contrer les cybermenaces (brouillage, piratage).

L’analyse conclut que le D2D ne sera bientôt plus une simple option de secours pour les appels d’urgence, mais bien une couche d’infrastructure critique et transparente qui redéfinira notre manière de rester connecté partout sur la planète.

D’après communiqué

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