TELUS: le renforcement de la sécurité infonuagique, une priorité pour les dirigeants dans le domaine IT

TELUS Affaires a lancé l’Étude de TELUS sur la sécurité infonuagique au Canada . L’étude jette un regard sur les principales répercussions et les données pertinentes qui peuvent aider les entreprises à orienter leurs stratégies d’adoption de l’infonuagique. Comme plus de la moitié des données des entreprises canadiennes sont stockées dans le nuage, et que les entreprises étendent de plus en plus leur empreinte infonuagique, le besoin de sécurité n’a jamais été aussi grand. La nouvelle étude cerne plusieurs lacunes courantes en matière de sécurité qui constituent une priorité pour les dirigeants. Elle met aussi en évidence les processus et les outils utilisés par les entreprises pour se défendre efficacement et protéger leurs éléments les plus importants.

« Les organisations adhèrent à un monde toujours plus numérique tout en restant prudentes quant à l’utilisation de données très sensibles en dehors de leur environnement et dans le nuage, souligne Carey Frey, chef du service de la sûreté à TELUS. Voulant se sentir en sécurité à tout moment, elles adaptent leurs processus et leurs formations pour protéger leurs données contre les erreurs humaines, les configurations erronées et les vulnérabilités connues qui pourraient engendrer des risques. »

À l’automne 2022, TELUS Affaires, en partenariat avec IDC Canada, a mené un sondage auprès de 511 décisionnaires de la cybersécurité provenant d’un vaste éventail de secteurs et d’entreprises de toutes tailles afin de mieux connaître leur point de vue et leurs défis ainsi que les processus et les outils servant à sécuriser leurs environnements infonuagiques. L’étude allait permettre d’aborder les stratégies d’adoption de l’infonuagique, de cerner les lacunes en matière de sécurité et de déterminer comment mettre en place des mécanismes de défense efficaces et des processus plus sûrs. Le but ultime : soutenir au mieux l’expansion de l’infonuagique.

Voici les principaux thèmes abordés par les répondants et certains de leurs commentaires :

Les organisations ont massivement adopté une stratégie multinuage , ayant recours en moyenne à plus de huit fournisseurs de services infonuagiques différents.

, ayant recours en moyenne à plus de huit fournisseurs de services infonuagiques différents. 89 % des organisations indiquent que le nuage n’a pas répondu à une ou plusieurs de leurs attentes après le transfert, la sécurité étant le principal facteur mentionné.

après le transfert, la sécurité étant le principal facteur mentionné. 98 % des personnes interrogées reconnaissent qu’il est plus difficile d’assurer la sécurité dans un environnement infonuagique que dans un environnement sur place , et 99 % admettent qu’elles consacreraient plus de temps à au moins un aspect de la sécurité si elles adoptaient à nouveau l’infonuagique.

, et 99 % admettent qu’elles consacreraient plus de temps à au moins un aspect de la sécurité si elles adoptaient à nouveau l’infonuagique. L’environnement infonuagique d’une organisation moyenne subit plus de 100 attaques par mois , et 89 % des organisations ont connu des incidents de sécurité liés à l’infonuagique.

, et 89 % des organisations ont connu des incidents de sécurité liés à l’infonuagique. 96 % des organisations ont indiqué qu’elles se référaient au cadre de responsabilité partagée de leur fournisseur de service infonuagique lorsqu’elles déploient des charges de travail dans le nuage, mais plus de la moitié d’entre elles ont admis qu’elles ne le faisaient que parfois.

« Ces données démontrent l’importance indéniable d’avoir les bons contrôles et les bonnes solutions en place pour détecter, bloquer et traiter les incidents avant qu’ils ne causent des dommages durables, explique Heather Tulk, première vice-présidente et présidente, Ventes, secteurs commercial et public – TELUS Affaires. Nos clients sont notre priorité absolue. En partageant cette expertise et ces connaissances, nous voulons donner aux responsables informatiques les moyens de surmonter les difficultés qu’ils éprouvent pour opérer en toute sécurité dans le nuage et les aider à concrétiser la vision numérique de leur entreprise. »

Bien qu’il n’existe pas de solution universelle en matière de sécurité infonuagique, les meilleures protections sont celles qui sont éclairées et proactives. En tant que chef de file en matière de cybersécurité depuis plus de 20 ans, TELUS Affaires est bien placée pour offrir une perspective unique sur les menaces qui pèsent sur les entreprises et sur les tendances actuelles, et pour fournir les solutions dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde numérique.

L’Étude complète sur la sécurité infonuagique au Canada se trouve ici .

