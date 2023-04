Tesla espionne l’intimité des conducteurs

Partagez 0 Partages

Les caméras d’aide à la conduite de Tesla filment ce qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule. Le contenu est lui visionné par les employés de l’entreprise et est partagé entre eux. C’est ce qu’affirme une enquête réalisée par l’agence de presse Reuters.

Dans un « Spedical report » publié par l’agence dans la soirée de jeudi, Reuters indique que des employés de Tesla ont partagé une vidéo d’un client nu, des séquences filmant l’intérieur du garage d’Elon Musk – propriétaire de l’entreprise –, la vidéo d’un enfant percuté par un véhicule et bien d’autres moments intimes que les caméras des Tesla ont capturé entre 2019 et 2022.

Les vidéos filmées à l’insu des conducteurs et utilisateurs des Tesla, selon Reuters, devraient servir à améliorer le système de conduite autonome basé sur l’intelligence artificielle. L’Autopiolot de Tesla utilise des capteurs radar et ultrasons en plus des caméras pour surveiller l’environnement de la voiture, reconnaître les objets et ainsi assurer une conduite semi-autonome. Il est utilisé par les conducteurs pour permettre la conduite sur autoroute et le stationnement automatique, entre autres.

NJ