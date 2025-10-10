En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie

THD.tn invite ses lecteurs à participer à une vaste enquête nationale sur leur relation avec les opérateurs télécoms. L’objectif : dresser un baromètre inédit de la satisfaction et de la perception des Tunisiens vis-à-vis de Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Le questionnaire, anonyme et ouvert à tous, aborde plusieurs aspects de l’expérience utilisateur : qualité du réseau, stabilité de la connexion, service client, transparence des offres, innovation et image de marque. Il s’intéresse aussi à la dimension émotionnelle du lien entre les abonnés et leurs opérateurs, ainsi qu’aux attentes autour de la 5G et des nouvelles box Internet.

Les résultats de cette enquête permettront d’évaluer les points forts et les faiblesses perçues de chaque opérateur, mais aussi de mieux comprendre les attentes des consommateurs à l’ère de la 5G et de la fibre optique.

Pour participer à l’enquête, rendez-vous ici : https://www.thd.tn/questionnaire-operateurs-telecom/

