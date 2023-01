THD lance War Room, la cybersécurité pour tous

Partagez 65 Partages

Dans le tout numérique, la cybersécurité prend une place prépondérante. Elle aide à protéger toutes sortes de données contre l’usurpation, le vol ou encore le détournement. Cela devient d’une importance majeure quand il s’agit de données sensibles, telles que les informations personnelles (adresse, nom, ou encore dossiers médicaux, par exemple) ou la propriété intellectuelle.

Sans stratégie de cybersécurité, votre organisation ne peut rester à l’abri d’une tentative de violation de données ou d’attaques cybernétiques. Elle devient, d’ailleurs, une cible des plus faciles pour les cybercriminels. Ceux-ci sont de plus en plus sophistiqués, ce qui en fait une menace à prendre en considération.

Quelle que soit la nature de votre activité, vous vous devez de prendre les précautions nécessaires pour rester en sécurité en ligne. Les cybercriminels se protègent mieux et leurs attaques deviennent plus résistantes aux outils de cyberdéfense traditionnelles.

Les cybermenaces peuvent, en effet, provenir de n’importe où et de tout le monde. C’est pourquoi, il faut être conscient de l’importance de se protéger. Vous devez, à titre d’exemple, faire attention aux e-mails de phishing qui tentent de voler vos informations ou se prémunir contre les attaques ransomwares qui peuvent bloquer votre ordinateur.

Les attaques pourraient cibler différentes choses, comme les réseaux électriques et d’autres infrastructures, ou l’identité des personnes causant des dommages très couteux, pour les entreprises notamment, et des rentrées d’argent astronomiques pour les hackers. La cybercriminalité devient d’ailleurs industrialisée. Rappelez-vous, la date est le nouvel or noir.

Pour mieux comprendre l’enjeu, THD a produit une série web que nous avons baptisée War Room. Composée de six épisodes, War Room vous guide dans le monde de la cybersécurité à travers les incidents les plus dramatiques et les solutions que nous devons mettre en place pour nous protéger dans un monde massivement connecté et digitalisé.

Les thématiques vont du Social Crimes (les crimes d’ordre social et notamment le cyber bullying), au commerce des données personnelles sur le Dark Web en passant par l’Industrial Crimes et les Financial Crimes.

Produite en partenariat avec le ministère des TIC avec le soutien de Huawei Technologies, cette mini série est animée par l’actrice Rabeb Srairi et l’expert en cybersécurité Dr Mohamed Hamdi.

La date de diffusion de cette série sera dévoilée bientôt. En attendant, vous pouvez découvrir les invités de War Room et avoir une idée sur les thèmes discutés en regardant le méga trailer ici.

