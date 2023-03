The Brain Bootcamp démarre à Tunis

Partagez 3 Partages

Dirigé par une délégation de MBA du MIT Excecutives, The Brain Bootcamp a été officiellement lancé à Tunis le 19 mars 2023.

Ce programme vise à construire des fondations Deeptech en Afrique en autonomisant l’innovation scientifique grâce au renforcement des capacités, au soutien entrepreneurial et à l’exposition internationale de la communauté scientifique. Il promet d’être une expérience d’apprentissage perspicace pour les scientifiques et les chercheurs qui cherchent à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur.

The Brain Bootcamp a été initié en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, AfricaGrow, l’ambassade des États-Unis à Tunis, IFC, Digital Africa, la South Mediterranean University, Open Startup, Legatum Center for Development and Entrepreneurship à MIT, MIT Executive MBA , MIT Africa, Africinvest, et InstaDeep.

