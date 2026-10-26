The Dot célèbre cinq ans avec plus de 500 startups accompagnées

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Lancé en 2021 à Tunis, The Dot célèbre ses cinq ans avec plus de 500 startups accompagnées, plus de 3 000 événements organisés et six programmes actifs. Le hub d’innovation digitale entend désormais renforcer ses liens avec les centres ELIFE dans les régions pour élargir l’accès aux opportunités entrepreneuriales.

Selon les chiffres communiqués par The Dot, le hub a accompagné 37 startups issues de la diaspora tunisienne, hébergé 140 startups provenant de 10 gouvernorats et fédéré près de 130 entreprises internationales dans le cadre de l’initiative Tech216.

Au-delà de l’accompagnement, The Dot favorise les échanges entre entrepreneurs, investisseurs, entreprises et institutions. Le hub mise également sur les liens entretenus avec ses anciens bénéficiaires pour prolonger les collaborations au-delà des programmes.

À l’occasion de cet anniversaire, Badreddine Ouali, président de la Fondation Tunisie pour le Développement et cofondateur de The Dot, a annoncé vouloir renforcer les passerelles avec les centres ELIFE dans les régions afin de permettre aux jeunes d’accéder à davantage d’opportunités et de concrétiser leurs projets.

Porté par le ministère des Technologies de la Communication, Expertise France, la coopération allemande et la Fondation Tunisie pour le Développement, avec le soutien financier de l’Union européenne, The Dot a célébré cet anniversaire le 23 octobre 2026 en présence de représentants institutionnels, de partenaires, d’entrepreneurs et d’anciens bénéficiaires.

Cinq ans après son lancement, le hub entend poursuivre son rôle de plateforme d’accompagnement et de mise en relation au service de l’entrepreneuriat innovant en Tunisie.

D’après communiqué

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