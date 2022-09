TICAD 8 – Tunisie Télécom : à évènement mondial, connectivité optimale !

Partagez 7 Partages

Tunisie Télécom était omniprésent durant la 8ème édition du TICAD – Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique. Durant cet évènement d’envergure mondiale, Tunisie Télécom s’est en effet acquittée avec brio de sa mission de connectivité en mettant son savoir-faire, ses divers services liés aux connexions de Très Haut Débit et les technologies de pointe dont elle dispose au service de l’évènement.

Tunisie Télécom a de ce fait déployé une infrastructure Wifi et LAN sur les sites stratégiques de la TICAD8 à Tunis, mis en place des liaisons Fibre Optique Internet allant de 100 Mbps à 1 Gbps dans les sites principaux afin de subvenir aux différents besoins de cet évènement d’ampleur internationale qui a permis à près de 1700 convives de se connecter simultanément et aux 472 Médias locaux et étrangers d’effectuer leurs travaux dans les meilleures conditions de fluidité et d’efficacité.

Outre l’infrastructure Fibre Optique de plus de 150 Km assurant un support de transmission fiable et surtout secourus sur plusieurs itinéraires, une infrastructure Radio Mobile dépassant les 13 sites Outdoor et Indoor a été renforcée par d’autres sites stratégiques dans différentes zones relatives à la TICAD8.

Tunisie Télécom au service de l’innovation

Nous sommes honorés d’avoir contribué au bon déroulement de cet évènement et de ses retombées pour le pays. Nous serons toujours au service de l’innovation et de la nouvelle technologie en termes d’infrastructure réseau et de performances garantissant ainsi à nos clients, entreprises ou particuliers, de bénéficier du meilleur réseau en Tunisie.

Il est à souligner que Tunisie Télécom a également assuré la connexion Wifi et le support internet des solutions visio-conférences « webinaire » pour les différents évènements parallèles de la TICAD8 qui ont eu lieu dans la cité de la culture , la cité des sciences et Stade de Rades en hybride (présentiel et en ligne) à savoir :

« Activité spéciale en Afrique : challenge and opportunity » ;

« Al Hack Tunisia 2022 » ;

« La transition énergétique en Afrique : Mobilité au service de la Transition Energétique » ;

« La transition énergétique en Afrique : La finance durable levier de la Transition Energétique en Afrique » ;

« La migration : une approche globale Pour le développement durable en Afrique » ;

« Le rôle du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique et le développement durable » ;

« Le financement en equity en Afrique- Un vecteur de reprise » ;

« Investir dans l’infrastructure de qualité pour une prospérité à long terme en Afrique-La 3ème Conférence Afrique-Japon, Publique-Privée pour des Infrastructures de Qualité ;

« Renforcement de la coopération entre l’Afrique et le Japon dans les domaines de l’innovation, la formation professionnelle, la vulgarisation, la recherche et l’enseignement supérieur agricoles » ;

« Investir dans la santé en Afrique, perspectives et défis »;

