TikTok intrduit une nouvelle option de signalement pour ses utilisateurs européens

« Dans les prochaines semaines, TikTok introduira, pour sa communauté européenne, une option de signalement supplémentaire qui lui permettra de signaler des contenus qu’elle juge illégaux, y compris les contenus publicitaires. Pour faciliter cette démarche, les utilisateurs pourront choisir parmi une liste de catégories telles que les discours d’incitation à la haine, le harcèlement ou bien encore les délits financiers. Un guide sera fourni pour aider à mieux comprendre chaque catégorie ».

C’est ce qu’a annoncé la plateforme dans un communiqué publié le 4 août 2023 rappelant que cela s’inscrit dans sa volonté de se conformer à la régulation des plateformes avec le Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne.

TikTok explique : « Le contenu signalé sera d’abord examiné au regard des règles communautaires et supprimé – au niveau global- s’il enfreint les politiques de TikTok. Dans le cas contraire, notre nouvelle équipe de modérateurs dédiés et de juristes évaluera si le contenu enfreint la loi et restreindra l’accès au contenu dans le pays concerné uniquement. La personne qui a publié le contenu, tout comme celle qui l’a signalé, sera informée de la décision prise et des raisons qui l’ont motivée. Tous deux auront également la possibilité de faire appel s’ils ne sont pas d’accord avec la décision ».

La plateforme chinoise ajoute, également, dans ce même contexte : « Dans le cadre de nos efforts pour répondre aux exigences du DSA, TikTok offrira bientôt à sa communauté européenne une autre façon de découvrir du contenu en lui permettant de désactiver la personnalisation. Ainsi les fils “Pour toi” et LIVE afficheront des vidéos populaires provenant de leur lieu de résidence et du monde entier, et non un contenu basé sur leurs centres d’intérêt personnels. De même, lorsqu’ils utiliseront une recherche non personnalisée, ils verront des résultats composés de contenus populaires de leur région et dans leur langue de préférence. Les fils “Abonnements” et “Amis” continueront à afficher les créateurs qu’ils suivent, mais dans l’ordre chronologique et non plus en fonction du profil de l’utilisateur ».

D’après communiqué