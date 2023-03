TikTok lance Clover pour sécuriser davantage les données de ses utilisateurs européens

Partagez 2 Partages

Plus de 150 millions de personnes à travers l’Europe viennent chaque mois sur TikTok pour s’exprimer, se divertir, apprendre de nouvelles compétences, ou bien encore développer leur activité. Ceci s’accompagne, pour notre part, d’une grande responsabilité : il est essentiel d’instaurer la confiance en garantissant la sûreté, la confidentialité et la sécurité de notre communauté et de ses données.

Présentation du projet Clover

En 2021, nous avons défini une stratégie claire de gouvernance des données pour l’Europe basée sur les principes suivants : stocker les données localement, minimiser les transferts de données en dehors de la région, et réduire davantage l’accès des employés aux données des utilisateurs de TikTok.

Aujourd’hui, nous expliquons comment nous souhaitons renforcer notre approche avec le projet Clover, et ainsi passer de la conformité aux normes du secteur à l’établissement d’une nouvelle norme en matière de sécurité des données.

Le projet Clover est un programme qui a pour objectif de créer une enclave autonome et sécurisée pour les données des utilisateurs européens de TikTok. Cette initiative introduira un certain nombre de nouvelles mesures visant à renforcer les protections existantes, et à aligner davantage notre approche globale de la gouvernance des données sur le principe de la souveraineté européenne en matière de données.

Accès aux données et contrôles

Nos contrôles d’accès aux données existants limitent déjà fortement l’accès aux données des utilisateurs. En nous appuyant sur notre approche de la sécurité des données aux États-Unis, nous renforçons encore ces contrôles en introduisant des passerelles de sécurité qui détermineront l’accès des employés aux données des utilisateurs européens de TikTok et leurs transferts en dehors de l’Europe. Cela ajoutera un niveau supplémentaire de contrôle sur l’accès aux données. Tout accès aux données sera non seulement conforme aux lois sur la protection des données en vigueur, mais devra également passer par ces passerelles de sécurité et des contrôles supplémentaires.

Contrôle externe

Le processus ci-dessus sera supervisé et vérifié par un partenaire européen tiers spécialisé dans la sécurité des données. Il vérifiera nos contrôles et notre protection des données, surveillera les flux des données, fournira une vérification indépendante et signalera tout incident. Nous sommes à un stade avancé de discussion avec un partenaire tiers et nous serons en mesure d’annoncer plus de détails dès que possible.

Technologies d’amélioration de la protection de la vie privée

Nous travaillerons également avec d’autres partenaires tiers pour intégrer dans notre approche les dernières technologies de pointe qui renforceront davantage ces procédures déjà robustes. Cela comprend notamment la pseudonymisation des données personnelles de sorte qu’une personne ne puisse être identifiée sans informations supplémentaires, ou bien encore l’agrégation de points de données individuels en grands ensembles de données afin de protéger la vie privée des personnes.

Une équipe interne dédiée travaille sur le projet Clover depuis l’année dernière et nous prévoyons de mettre en œuvre ces mesures inédites et à la pointe du secteur tout au long de cette année et jusqu’en 2024.

Le stockage local des données : une réalité

En complément de ces nouvelles mesures planifiées, nous nous engageons à stocker localement les données des utilisateurs européens de TikTok. L’année dernière, nous avons annoncé l’ouverture de notre Centre de Données européen à Dublin, en Irlande. Aujourd’hui, nous confirmons la mise en place de deux autres Centres de Données : un deuxième à Dublin, et un troisième dans la région de Hamar, en Norvège. À l’instar de notre premier Centre de Données, ces deux nouveaux sites seront des colocations exploitées par des fournisseurs de services tiers de confiance.

Nous commencerons à stocker localement les données des utilisateurs européens de TikTok cette année, et la migration se poursuivra jusqu’en 2024. Une fois opérationnels, ces trois Centres de Données représenteront un investissement annuel total de 1,2 milliard d’euros.

Communiqué